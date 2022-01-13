用肉泥騙去看獸醫？貓奴示警說謊「等於逼貓離家出走」

你對家裡的貓說過謊嗎？如果問起大多數飼主，也許會聽見「怎麼可能會對我家貓說謊」的回答。不過偶爾「善意的謊言」卻會在貓咪心中留下陰影，日媒專欄作家指出，說謊可能導致貓咪對主人失去信任、時常逃跑，甚至最終離家出走。

1.警戒心

你是否對貓咪做過，像是拿美食誘惑牠進籠子，接著帶去看獸醫的事情？如果長期這樣做，貓咪會把吃到美食和看獸醫連結在一起，甚至之後一看到你奉上食物就馬上逃跑。建議最好在看完診後再用美食療癒貓咪。

2.失去信任

如果時常欺騙貓咪，牠們很可能對你沒有安全感，甚至默默把你歸類為「危險人物」。雖然看獸醫無可避免，但試著不要欺騙你的貓，也可以考慮在看獸醫期間讓貓咪吃點東西。千萬不要為了看獸醫就打壞和貓咪的關係。

3.最壞的情況：離家出走

最不樂見的情況，便是貓咪厭倦你的謊言因而離家出走，因為他認為在這個家裡沒有安全感，處處充滿危險。對於家貓來說，要在街頭生存相當不容易，可能會因此歷經地獄般的生活。在日常生活中必須時時確認門窗緊閉，同樣重要的是，不要對你的貓說謊。