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狗吃得比人好！寵物也有「專屬年菜」整套最貴要價上千元
農曆春節到了，家家戶戶會準備豐盛的年夜飯，被視為家人的毛小孩當然也少不了給牠們吃好料，有些人選擇跟業者訂購整套寵物年菜。不過這些包含多菜一湯的年菜要價不菲，堪比人類的大餐價格。
一個鄉民在PTT發文「買寵物年菜的在想什麼？」，他指出寵物年菜價格大多在1000～2000元之間，讓貓貓狗狗過年飽餐一頓。但貓咪吃飯時不喜歡被人盯著看，而且吃完豐盛年菜後，隔天貓咪不知道會不會抱怨今天怎麼沒有好料可以吃。
網友表示：「寵物錢超好賺」、「別羨慕，下次投胎成貓狗」、「寵物吃的都比人好」、「跟養生健身餐一樣，這種無油無鹽的反而比一般的還貴」。
近年養寵物風潮盛行，飼主會竭盡所能在物質上給毛小孩最好的享受，過年也要讓寵物吃大餐應應景。今年也有不少業者推出寵物年菜，內容非常豐富，使用包括和牛牛排、鮭魚捲、干貝、獅子頭、羅宋湯、壽司等等，還有羊油霜淇淋、芝心派等甜點，價格約在699～1499元之間。
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