快訊

陳庭妮認愛胡宇威 9年緋聞圓滿曬鑽戒：ToGetHer

小提琴家林昭亮妻女施打3劑疫苗仍感染Omicron 發病2天痊癒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網爆紅「自助旅行狗」找到家了 「高富帥爸爸」超大咖身分曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
土耳其當地相當有名的「自助旅行犬」Boji終於找到家，領養牠的人是土耳其首富之一。 (圖/取自Instagram)
土耳其當地相當有名的「自助旅行犬」Boji終於找到家，領養牠的人是土耳其首富之一。 (圖/取自Instagram)

終於找到家了！轉向架(Boji)是一隻土耳其國寶坎高犬(Sivas Kangal)與牧羊犬的米克斯狗狗，牠是土耳其首都伊斯坦堡相當有名的網紅狗，由於喜歡待在捷運車廂的轉向架處而得名。在首都到處都可以見到轉向架的身影，因為模樣太可愛，有不少人將牠搭電車的照片上傳到社群網站上，後來也有不少網友發現轉向架出現在其他城市裡的大眾交通運輸工具上，因此一夕爆紅，牠甚至還有自己的維基百科條目

但「狗紅是非多」，轉向架也不免遇到有心人士的栽贓。本報曾在2021年11月21日報導過至轉向架的一則新聞《伊斯坦堡網紅犬搭輕軌亂大便？監視器曝光竟是他亂栽贓》，牠曾被誣陷在輕軌電車上「留下黃金」，還好經過市政府的一連串調查，幫轉向架洗清嫌疑，但也因為這起事件，不少人開始擔心轉向架的狗身安全。日前傳出好消息，轉向架不必再流浪，牠已經有了一個會疼愛牠的主人，而且這主人來頭還不小。

綜合外媒報導，日前伊斯坦堡市長在社群網站上公布了一項好消息，貼文指出轉向架已經找到了主人，而牠的新主人可是土耳其當地相當有名的富商柯齊(Omer Koc)。柯齊在土耳其是相當有名的首富之一，是身價高達百億美元的跨國大財團柯齊控股（Koc Holding）的董事長，柯齊控股更是土耳其唯一一家進入世界排名前600名的大財團。

消息曝光後不少關注轉向架的愛狗人士都相當高興，紛紛留言表示「轉向架終於找到新家了，而且爸爸還是柯齊，希望柯齊可以好好照顧牠、「以後再也不能在街上看到轉向架有點可惜，但還是為牠有新家這件事情感到很開心」。

土耳其 伊斯坦堡 網紅 輕軌

相關新聞

「奴才手腳快點！」橘喵＋玳瑁圍爐等烤魚 萌翻網友：一隻被燻黑了

「奴才手腳快點！」一名網友在臉書轉發一張照片，4隻貓圍著暖爐看似在取暖，不過往上頭一看，網子裡正烤著4條魚，讓網友笑說群聚不知道是為了取暖，還是為了魚的香味而來？

網爆紅「自助旅行狗」找到家了 「高富帥爸爸」超大咖身分曝光

終於找到家了！轉向架(Boji)是一隻土耳其國寶坎高犬(Sivas Kangal)與牧羊犬的米克斯狗狗，牠是土耳其首都伊斯坦堡相當有名的網紅狗，由於喜歡待在捷運車廂的轉向架處而得名。在首都到處都可以見到轉向架的身影，因為模樣太可愛，有不少人將牠搭電車的照片上傳到社群網站上，後來也有不少網友發現轉向架出現在其他城市裡的大眾交通運輸工具上，因此一夕爆紅，牠甚至還有自己的維基百科條目。

全新料理機遭貓「圈地自重」霸占4週 奴才無奈：好想做冰淇淋

奴才的東西就是主子的！加拿大一對夫婦在去年的黑五購物節買了一台全新的料理機，商品於去年12月終於抵達。然而，家裡的三隻貓咪卻不約而同地對這個新產品產生「領地情結」，開始輪流霸占不離開，至今已經個多禮拜。讓飼主無奈的表示「我什麼時候才能拿來做冰淇淋吃啊！」

貓奴捐椅子不小心把橘貓也捐掉！扶手椅發出激烈喵叫聲..店員嚇傻

捐贈家具給需要的人是一件好事，但如果家中有養毛小孩的人，把家具捐出去之前還是先仔細檢查過為妙。有一戶家庭因為要搬家，捐贈了不少家具給慈善單位，希望能把這些還能使用的二手家具捐給需要的人，結果慈善單位收到家具之後竟然聽到裡面傳出貓叫聲，嚇得趕緊跟動保單位聯絡，還好最後這戶捐贈家具的家庭趕來找貓，結束一場虛驚。

寵物知識+／幫貓拍屁屁下一秒翻臉？掌握2重點防被牠反咬

你家的貓也喜歡拍屁屁嗎？貓咪會喜歡被拍屁屁的原因之一，是因為牠們尾巴附近的神經分布相對密集，可以說是貓咪的「敏感帶」，因此如果輕輕地觸碰或拍打，會讓貓主子感覺相當舒服。

【動物冷知識】打不過又躲不掉怎辦？動物界求生手段百百款

哈嚕大家好，我是帽帽！ 二戰時日本有與地方同歸於盡的神風特攻隊，螞蟻的世界裡也有這樣的同歸於盡以保護家園的工蟻，今天我們一起來看動物遇到危險時的反應吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。