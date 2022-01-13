網爆紅「自助旅行狗」找到家了 「高富帥爸爸」超大咖身分曝光

終於找到家了！轉向架(Boji)是一隻土耳其國寶坎高犬(Sivas Kangal)與牧羊犬的米克斯狗狗，牠是土耳其首都伊斯坦堡相當有名的網紅狗，由於喜歡待在捷運車廂的轉向架處而得名。在首都到處都可以見到轉向架的身影，因為模樣太可愛，有不少人將牠搭電車的照片上傳到社群網站上，後來也有不少網友發現轉向架出現在其他城市裡的大眾交通運輸工具上，因此一夕爆紅，牠甚至還有自己的維基百科條目。

但「狗紅是非多」，轉向架也不免遇到有心人士的栽贓。本報曾在2021年11月21日報導過至轉向架的一則新聞《伊斯坦堡網紅犬搭輕軌亂大便？監視器曝光竟是他亂栽贓》，牠曾被誣陷在輕軌電車上「留下黃金」，還好經過市政府的一連串調查，幫轉向架洗清嫌疑，但也因為這起事件，不少人開始擔心轉向架的狗身安全。日前傳出好消息，轉向架不必再流浪，牠已經有了一個會疼愛牠的主人，而且這主人來頭還不小。

綜合外媒報導，日前伊斯坦堡市長在社群網站上公布了一項好消息，貼文指出轉向架已經找到了主人，而牠的新主人可是土耳其當地相當有名的富商柯齊(Omer Koc)。柯齊在土耳其是相當有名的首富之一，是身價高達百億美元的跨國大財團柯齊控股（Koc Holding）的董事長，柯齊控股更是土耳其唯一一家進入世界排名前600名的大財團。

Boji’nin artık rahatlıkla dolaşabileceği, özgürce koşabileceği bir yuvası var.



İstanbul’un dünyaca meşhur köpeği Boji’yi sahiplenen iş insanı Ömer Koç’a teşekkürler. Boji’nin, ona zarar vermek isteyen insanlardan uzak, korunaklı, dilediği gibi koşturabileceği bir yuvası olacak. pic.twitter.com/ERjUJXcJ5V — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 11, 2022

消息曝光後不少關注轉向架的愛狗人士都相當高興，紛紛留言表示「轉向架終於找到新家了，而且爸爸還是柯齊，希望柯齊可以好好照顧牠、「以後再也不能在街上看到轉向架有點可惜，但還是為牠有新家這件事情感到很開心」。