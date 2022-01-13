「奴才手腳快點！」橘喵＋玳瑁圍爐等烤魚 萌翻網友：一隻被燻黑了

「奴才手腳快點！」一名網友在臉書轉發一張照片，4隻貓圍著暖爐看似在取暖，不過往上頭一看，網子裡正烤著4條魚，讓網友笑說群聚不知道是為了取暖，還是為了魚的香味而來？

網友在臉書社團分享這張看起來就相當溫暖的照片，不知是溫度還是香氣，一共吸引了3隻橘貓、1隻玳瑁貓前來「關切」。網友看了都被萌翻，「後腦勺有點可愛」「橘貓是不是比其他顏色愛吃」「有一隻被燻黑了」「四尾魚剛剛好」

其實這張照片來自泰國網友Kusuma Srisuk，實際上有多達7隻貓咪會圍在爐邊取暖。泰國的涼季通常從11月開始直到隔年2月，雖然不會非常寒冷，但貓咪仍會有想要取暖的時候。

先前也曾報導一群貓咪窩在Starlink的碟形天線上，背後原因是當時開啟了「融雪模式(Snow Melt Mode)」產生熱能，吸引5隻貓咪在雪地中取暖。