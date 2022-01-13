全新料理機遭貓「圈地自重」霸占4週 奴才無奈：好想做冰淇淋

奴才的東西就是主子的！加拿大一對夫婦在去年的黑五購物節買了一台全新的料理機，商品於去年12月終於抵達。然而，家裡的三隻貓咪卻不約而同地對這個新產品產生「領地情結」，開始輪流霸占不離開，至今已經個多禮拜。讓飼主無奈的表示「我什麼時候才能拿來做冰淇淋吃啊！」

根據《華盛頓郵報》報導，居住在加拿大的葛林尼夫斯（Gerson-Neeves）夫婦於2021年底的「黑色星期五購物節」（Black Friday）訂購了一台料理攪拌機，準備拿來製作冰淇淋、營養奶昔等食物。沒想到商品一寄來，就被家裡三隻貓咪「圈地自重」，化為自己的領土。感到好氣又好笑的夫婦便將故事分享到社群平台。

從貼文中的照片可以看到，初來乍到的料理機甚至還沒拆封，便被4歲的賓士貓馬克思（max）「坐在頭上」；接著，弟弟妹妹喬治（George）和蘭多（Lando）也相繼包圍。飼主表示，他們會為了輪到誰坐在上面而起爭執，有時卻又像說好的一樣，由一隻貓咪負責看守，其他兩隻就去吃飯。

葛林尼夫斯夫婦受訪時無奈表示，這樣的情形至今已維持4週左右，自己都還沒有機會拆封看看料理機長什麼樣子。

有趣的是，在這則貼文引發巨大迴響之後，這對夫婦聯繫料理機廠商，希望能送他們幾個空箱子以「騙過」這三隻貓。而廠商也一口答應，卻因為當地正遭受暴風雪肆虐，箱子還無法送達。