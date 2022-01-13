貓奴捐椅子不小心把橘貓也捐掉！扶手椅發出激烈喵叫聲..店員嚇傻

捐贈家具給需要的人是一件好事，但如果家中有養毛小孩的人，把家具捐出去之前還是先仔細檢查過為妙。有一戶家庭因為要搬家，捐贈了不少家具給慈善單位，希望能把這些還能使用的二手家具捐給需要的人，結果慈善單位收到家具之後竟然聽到裡面傳出貓叫聲，嚇得趕緊跟動保單位聯絡，還好最後這戶捐贈家具的家庭趕來找貓，結束一場虛驚。

美國科羅拉多州丹佛市一戶人家日前把一張舊扶手椅捐給當地的慈善機構，結果慈善機構收到扶手椅之後一直聽到奇怪的貓叫聲，起初不以為意，但總覺得哪裡怪怪的，經過一番尋找之後才發現，原來這戶人家捐出來的扶手椅縫隙裡面竟躲著一隻橘貓，這隻橘貓名叫蒙特奎拉(Montequlla)。

慈善機構趕緊連絡丹佛動物收容中心(Denver Animal Shelter)前來將蒙特奎拉帶走，動物保育所人員亨弗雷(Jenna Humphreys)為了確認貓咪的身分就掃了一下牠身上的晶片，卻不知道牠的住所跟主人在哪裡，因為晶片裡的資料並沒有更新。好在蒙特奎拉的家人在捐贈椅子後發現貓咪失蹤，幾個小時前就致電給慈善機構問說有沒有看到他們家的貓，最後終於讓蒙特奎拉回家了。

蒙特奎拉最後平安回到主人身邊，貓奴焦急地都快哭了。 (圖/取自Denver Animal Shelter Facebook)

丹佛動物收容中心將這段有驚無險的歷程貼上臉書後，不少網友表示「貓咪都喜歡躲在想都想不到的小縫隙裡面」、「還好最後貓咪回家了」、「謝謝熱心的保育員」，也有網友認為飼主經過這次虛驚真的學到一課，未來如果還有需要搬家捐贈家具的話別忘了看一下是不是有喵星人躲在裡面。