寵物知識+／幫貓拍屁屁下一秒翻臉？掌握2重點防被牠反咬

你家的貓也喜歡拍屁屁嗎？貓咪會喜歡被拍屁屁的原因之一，是因為牠們尾巴附近的神經分布相對密集，可以說是貓咪的「敏感帶」，因此如果輕輕地觸碰或拍打，會讓貓主子感覺相當舒服。

但飼主可能也會疑惑，為什麼有時候明明是貓咪主動撒嬌討拍，但拍到一半突然一整隻貓都不爽，甚至想要反過身去咬主人了呢？寵物訓練師單熙汝就曾在影片中說明，對貓咪來說拍屁股就像人類按摩一樣，我們在幫貓「按摩」時，每一下的力道可能都不太一樣，很難總是拿捏的恰到好處。再加上那裡的身體部位又比較敏感，所以可能一不小心多施了一點力，對貓咪來說原本舒服的事就變得不舒服了。

那究竟該怎麼知道貓咪到底喜不喜歡拍屁屁呢？影片中提到兩個重點：

1.觀察

平時可以觀察貓咪在什麼樣的力道下會變得太興奮或想逃開，之後就盡量控制在那樣的力道以下，甚至直接減輕，用輕輕拍的方式就好。

2.停頓

如果害怕在拍屁屁時被貓咪反咬，最好的做法就是拍一陣子就停下來，讓貓咪情緒能夠有緩和的空間，畢竟我們無法每分每秒掌握貓主子的情緒，所以停頓可以有效避免貓咪太過興奮或是不耐煩。

另外，訓練師單熙汝也提到，貓咪最想要與飼主互動的時候，是主人剛回家或是剛起床。牠可能會甚至主動來磨蹭你，把屁股抬高討摸摸，如果家中貓咪可以欣然接受拍屁屁，那拍屁屁的確是可以跟貓貓增加感情的良好互動喔。