【動物冷知識】打不過又躲不掉怎辦？動物界求生手段百百款
哈嚕大家好，我是帽帽！
二戰時日本有與地方同歸於盡的神風特攻隊，螞蟻的世界裡也有這樣的同歸於盡以保護家園的工蟻，今天我們一起來看動物遇到危險時的反應吧！
炸彈平頭蟻的毒液帶有黏性，即使不會讓敵方馬上死亡，但其黏性會黏住敵人，降低敵人的行動力，讓同伴有足夠時間保護巢穴。
據說毒液聞起來像咖哩！？
因為角蜥眼睛的噴血技能似乎只對貓、犬科動物有用。面對蛇類、鳥類的掠食者，就藉由膨脹自己的身體，讓敵人認為難以下嚥而放棄吃他們。
北美負鼠看上去就是貓咪大小的老鼠，但他們其實與齧齒目沒有關係。由於牠們的體溫較低，不但不會傳播疾病，更對狂犬病有抗病性。
參考資料：
1、https://en.m.wikipedia.org/wiki/Colobopsis_saundersi
2、https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%92%E8%9C%A5%E5%B1%9E
3、https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%BE%8E%E8%B2%A0%E9%BC%A0
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