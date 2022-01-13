聽新聞
test
0:00 / 0:00
汽車引擎室不停傳出貓叫聲 暖警趴車下救出可愛的牠
台中1名男子日前開車到潭子區豐興路一家商店買東西，返回車上時，見到有隻小貓衝進車底，接著就聽到引擎室裡不斷傳出貓叫聲，擔心發動車輛會傷及小貓，打電話報案，請警員到場協助，終於順利將它救出，安置到中途之家。
台中大雅警分局9日17時接獲1男子報案，他表示自己車內引擎蓋內一直有貓叫聲傳出，敲敲引擎蓋也不見聲音中斷，疑似有隻貓困在裡面，想請警方到場幫忙。
頭家所警員曾奕瑋、廖淑琴趕到現場時，有許多民眾聚在車前圍觀。警員先用手電筒照向引擎室，果然看到一隻小貓躲在裡面，反覆查看後，警方決定趴到引擎室下，用伸縮警棍將牠移出引擎室，搶救小貓順利成功，並安置到動物中途之家。
頭家所所長羅明中表示，野生動物非屬警察業務範圍，但警察本來就有守護生命的天職，碰到貓隻受困於引擎室的狀況，也是本著為民服務的精神，不僅幫忙民眾排除困難，同時也能解救一隻貓咪的性命，難能可貴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言