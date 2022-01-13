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汽車引擎室不停傳出貓叫聲 暖警趴車下救出可愛的牠

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
被暖警救出的幼貓，隨後被安置到動物中途之家。記者劉柏均／翻攝
被暖警救出的幼貓，隨後被安置到動物中途之家。記者劉柏均／翻攝

台中1名男子日前開車到潭子區豐興路一家商店買東西，返回車上時，見到有隻小貓衝進車底，接著就聽到引擎室裡不斷傳出貓叫聲，擔心發動車輛會傷及小貓，打電話報案，請警員到場協助，終於順利將它救出，安置到中途之家。

台中大雅警分局9日17時接獲1男子報案，他表示自己車內引擎蓋內一直有貓叫聲傳出，敲敲引擎蓋也不見聲音中斷，疑似有隻貓困在裡面，想請警方到場幫忙。

頭家所警員曾奕瑋、廖淑琴趕到現場時，有許多民眾聚在車前圍觀。警員先用手電筒照向引擎室，果然看到一隻小貓躲在裡面，反覆查看後，警方決定趴到引擎室下，用伸縮警棍將牠移出引擎室，搶救小貓順利成功，並安置到動物中途之家。

頭家所所長羅明中表示，野生動物非屬警察業務範圍，但警察本來就有守護生命的天職，碰到貓隻受困於引擎室的狀況，也是本著為民服務的精神，不僅幫忙民眾排除困難，同時也能解救一隻貓咪的性命，難能可貴。

警員趴倒車下，透過伸縮警棍，將小貓從引擎室成功救出。記者劉柏均／翻攝
警員趴倒車下，透過伸縮警棍，將小貓從引擎室成功救出。記者劉柏均／翻攝
警員查看車輛引擎室，確實有隻貓在裡面。記者劉柏均／翻攝
警員查看車輛引擎室，確實有隻貓在裡面。記者劉柏均／翻攝

小貓 警察 貓咪

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