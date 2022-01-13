汽車引擎室不停傳出貓叫聲 暖警趴車下救出可愛的牠

台中1名男子日前開車到潭子區豐興路一家商店買東西，返回車上時，見到有隻小貓衝進車底，接著就聽到引擎室裡不斷傳出貓叫聲，擔心發動車輛會傷及小貓，打電話報案，請警員到場協助，終於順利將它救出，安置到中途之家。

台中大雅警分局9日17時接獲1男子報案，他表示自己車內引擎蓋內一直有貓叫聲傳出，敲敲引擎蓋也不見聲音中斷，疑似有隻貓困在裡面，想請警方到場幫忙。

頭家所警員曾奕瑋、廖淑琴趕到現場時，有許多民眾聚在車前圍觀。警員先用手電筒照向引擎室，果然看到一隻小貓躲在裡面，反覆查看後，警方決定趴到引擎室下，用伸縮警棍將牠移出引擎室，搶救小貓順利成功，並安置到動物中途之家。