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二哈「天生鬥雞眼」被嫌醜！送養頻遭退貨..收容所一篇文讓牠有了家

聯合新聞網 / 綜合報導
裘比莉是一隻天生有鬥雞眼的哈士奇，送養頻頻遭退貨，還好現在有個溫暖的家。 (圖/取自Jubilee The Husky Facebook)
裘比莉是一隻天生有鬥雞眼的哈士奇，送養頻頻遭退貨，還好現在有個溫暖的家。 (圖/取自Jubilee The Husky Facebook)

有些毛小孩因為特殊的長相成為網紅名貓名狗，但也有一些因為特殊長相遭人嫌棄找不到一個溫暖的家。美國有一隻哈士奇在網路上爆紅，因為牠先天有眼瞼問題而有一雙鬥雞眼，因此被不少人嫌醜，送養計畫一直沒有成功，但好在收容所的工作人員出盡奇招，最後幫助他找到了一個溫暖的家。

綜合外媒報導，這隻鬥雞眼哈士奇名叫裘比莉(Jubilee)，因為牠先天眼瞼出問題而擁有一雙鬥雞眼，被前飼主拋棄後送到收容所「哈士奇之家」(Husky House)，在這裡牠待了超過一年都沒有人想要收養，甚至有來認養狗狗的人一見到裘比莉就直呼「長得不好看」，讓牠尋找一個家的機會相當困難重重。

收容所的志工接受採訪時表示，裘比莉沒人認養令牠們感到很傷心，因為牠其實是一隻乖巧溫順的好孩子，還很喜歡跟人親近，也不會亂叫亂咬，就只是眼睛特殊了一點而已。為了早日幫助裘比莉找到一個家，工作人員絞盡腦汁，最後在社群網站上張貼了極具創意的認養文案如下：

「我叫裘比莉，今年四歲，是一隻母哈士奇，在哈士奇之家待很久。我從小出生在繁殖場，因為我長得太奇怪又賣不掉，才會被送到這裡，哈士奇是一種很帥氣的狗，但我不知道為什麼我跟牠們長的不一樣。我很希望我可以長得好看，這樣就會有人想領養我，我也喜歡其他狗兒，但我不喜歡貓咪，我也很喜歡跟人相處，可是我有點害羞，因為很多人都會笑我的長相，有人會想要一隻長的逗趣的二哈嗎？我希望我可以擁有一個愛我的家，就算我真的長的不完美。」

貼文一出立刻獲得不少網友的迴響，裘比莉可愛的模樣也在網路上掀起討論，不少人留言表示「這孩子一點都不醜啊，很有特色」，也因為貼文傳播相當快速，裘比莉在短時間內便找到了疼愛牠的媽媽。現在擁有一個溫暖的家的裘比莉還有自己的臉書粉絲專業，飼主常常會在上面張貼牠的近況照片，也會發文跟關注牠的網友們打招呼。

哈士奇 認養 網紅

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