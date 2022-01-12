快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓咪萌掌狂揮=有事找鏟屎官！專家揭「喵拳舉高高」5關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪在玩耍的時候會伸出貓貓拳跟逗貓棒過招。 (圖/PAKUTASO)
貓咪在玩耍的時候會伸出貓貓拳跟逗貓棒過招。 (圖/PAKUTASO)

有養貓咪的人應該都可以常常發現，自家貓咪很喜歡揮動前腳「使出喵喵拳」，很多時候會這樣做的原因是對東西充滿好奇心、想試探的感覺，不過除此之外還有其他因素，像是做這種動作其實是貓咪想撒嬌。

日本動物行為專欄作家撰文指出，貓咪會使出喵喵拳的原因不外乎有下列五種。

一、確認安全或危險

很多貓咪在空中揮舞喵喵拳的原因是為了要確認眼前的人事物是否安全，通常牠門會試探性的揮揮貓掌，接著再去聞聞味道，確定眼前的人事物是危險的還是安全的。

如果對主人叫著伸出喵喵拳，代表貓咪想撒嬌了。 (圖/PAKUTASO)
如果對主人叫著伸出喵喵拳，代表貓咪想撒嬌了。 (圖/PAKUTASO)

二、好奇心使然

貓咪對身邊很多事物都是相當好奇的，遇到比較細長的物品像是電線、毛線等等，都會激發牠們的狩獵慾與探險慾，會伸出貓掌來撥弄。

三、純粹只是想玩

有時候貓咪揮動貓掌其實只是代表「貓咪很想玩耍」，不過這種想玩耍的心態並不是想要貓奴跟牠玩，只是牠自己自得其樂而已。

四、想對貓奴要求什麼

如果貓咪是對著人揮動貓爪，可能代表貓咪想對飼主要求一些事情，像是告訴貓奴「朕餓了快拿飯給我吃」、「貓砂盆髒了想要清一下」。

有時候伸出貓貓拳純粹只是想玩。 (圖/PAKUTASO)
有時候伸出貓貓拳純粹只是想玩。 (圖/PAKUTASO)

五、想撒嬌

有時候貓咪如果一邊對飼主揮舞貓爪，一邊發出「嗚喵」的可愛撒嬌聲，其實就只是想要對貓奴撒嬌了。

下次自家貓咪如果做出揮揮貓掌的舉動，可以多觀察一下貓咪的狀況，更好做出應對。

貓咪 貓奴 日本

相關新聞

可卡犬被偷8年後「奇蹟式返家」家人淚：本來已經放棄了

愛犬被偷絕對是飼主們最害怕的惡夢。英國薩賽斯克郡一隻可卡犬凱西（Cassie）於2013年在自家花園被偷抱走，自此下落不明8年多。就在去年11月，警方攻堅當地非法犬舍後發現了失蹤多年的凱西，才讓凱西與一別數年的家人們團聚。

貓咪萌掌狂揮=有事找鏟屎官！專家揭「喵拳舉高高」5關鍵原因

有養貓咪的人應該都可以常常發現，自家貓咪很喜歡揮動前腳「使出喵喵拳」，很多時候會這樣做的原因是對東西充滿好奇心、想試探的感覺，不過除此之外還有其他因素，像是做這種動作其實是貓咪想撒嬌。

想吸主人味道！專欄作家揭貓咪最喜歡窩在「這3個地方」

家中的貓咪總是習慣窩在同一個地方？日媒專欄作家猫島いのり表示這並不是錯覺，貓咪確實特別喜歡某些地點，其中像是靠近窗戶、家具縫隙，以及能親近主人的地方，都是喵星人的休息好去處。

狗生的第一場雪！1歲柴犬疑惑又興奮「雙手狂插」

日本最近開始下起初雪，有網友1月8日就在Twitter上發布一段影片，只見白雪紛飛的畫面中，一隻柴犬對於眼前的積雪相當好奇，先是把鼻子埋進去聞，接著將前腳採進雪裡。雪的觸感似乎令牠感到十分神奇，只見柴柴興奮地在雪地上蹦蹦跳跳，不時將兩隻前腳用力「插進」雪堆裡，活潑的模樣十分淘氣。

才不要睡奴才買的被窩！短腿貓「躺下鋪爽睡」35萬人朝聖笑炸

家裡有養貓咪的主子們雖然知道貓最喜歡的床鋪就是紙箱，但總還是會想買一張真正的寵物床鋪給牠們睡覺，希望能看到貓咪真的躺在床上睡覺的樣子，不過常常事與願違。有一位貓奴他想說要給貓咪睡寵物床，就買了一個超級好看的寵物睡床給自家愛貓，結果貓咪完全不領情，反倒是直接鑽進床底下，讓貓奴哭笑不得。

肥虎斑11秒短片神還原經典「獅子王」 留言笑噴：手都在抖

小時候必看的迪士尼經典動畫電影「獅子王」，如今有貓奴神還原成「萬奴之王」，數個橋段模仿的唯妙唯肖，讓7千多名網友比讚大喊「超有才」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。