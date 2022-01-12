貓咪萌掌狂揮=有事找鏟屎官！專家揭「喵拳舉高高」5關鍵原因

有養貓咪的人應該都可以常常發現，自家貓咪很喜歡揮動前腳「使出喵喵拳」，很多時候會這樣做的原因是對東西充滿好奇心、想試探的感覺，不過除此之外還有其他因素，像是做這種動作其實是貓咪想撒嬌。

日本動物行為專欄作家撰文指出，貓咪會使出喵喵拳的原因不外乎有下列五種。

一、確認安全或危險

很多貓咪在空中揮舞喵喵拳的原因是為了要確認眼前的人事物是否安全，通常牠門會試探性的揮揮貓掌，接著再去聞聞味道，確定眼前的人事物是危險的還是安全的。

如果對主人叫著伸出喵喵拳，代表貓咪想撒嬌了。 (圖/PAKUTASO)

二、好奇心使然

貓咪對身邊很多事物都是相當好奇的，遇到比較細長的物品像是電線、毛線等等，都會激發牠們的狩獵慾與探險慾，會伸出貓掌來撥弄。

三、純粹只是想玩

有時候貓咪揮動貓掌其實只是代表「貓咪很想玩耍」，不過這種想玩耍的心態並不是想要貓奴跟牠玩，只是牠自己自得其樂而已。

四、想對貓奴要求什麼

如果貓咪是對著人揮動貓爪，可能代表貓咪想對飼主要求一些事情，像是告訴貓奴「朕餓了快拿飯給我吃」、「貓砂盆髒了想要清一下」。

有時候伸出貓貓拳純粹只是想玩。 (圖/PAKUTASO)

五、想撒嬌

有時候貓咪如果一邊對飼主揮舞貓爪，一邊發出「嗚喵」的可愛撒嬌聲，其實就只是想要對貓奴撒嬌了。

下次自家貓咪如果做出揮揮貓掌的舉動，可以多觀察一下貓咪的狀況，更好做出應對。