想吸主人味道！專欄作家揭貓咪最喜歡窩在「這3個地方」

家中的貓咪總是習慣窩在同一個地方？日媒專欄作家猫島いのり表示這並不是錯覺，貓咪確實特別喜歡某些地點，其中像是靠近窗戶、家具縫隙，以及能親近主人的地方，都是喵星人的休息好去處。

1.靠近窗戶的地方

對於家貓來說，戶外是個充滿未知且新奇的地方，貓咪對於鳥類、行人、移動中的車輛，甚至連風聲都相當感興趣，因此常會在窗邊佇足，看看外頭的世界。

此外，貓咪雖然是恆溫動物，但仍喜歡在夏天時靠近紗窗吹吹涼風，以及在冬天時曬曬暖陽，並藉此調節體溫。

2.家具縫隙、黑暗狹窄的地方

貓咪普遍黑暗、狹窄的地方，因此經常發現他們躲在床底、衣櫃、沙發底下等處。在這些地方能夠大幅避免人類的干擾，不會被輕易發現，而貓咪喜歡獨處，因此可以放鬆自己的心情。建議飼主最好多製造這類空間，讓貓咪能隨時放鬆。

3.能和主人親近的地方

如果貓咪喜歡你，牠便會經常靠近你的身邊。除了時時刻刻觀察你，牠們甚至也會在想「討拍」的時候，未經你的同意坐在你的腳上。若是主人外出時，則會選擇到充滿主人氣味(如衣服)的地方放鬆。