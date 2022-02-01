寵物知識+／5種狗狗睡姿大解密「超人睡姿」是為了隨時奔向你

家中有養狗狗的人都知道，毛孩子睡覺的姿勢千奇百怪，有時候躺著睡、有時候趴著睡。其實如果仔細分析狗狗睡覺的姿勢，可以看出牠們是否對環境感到安心，甚至也與身體健康有關。

下次不妨觀察一下家中狗狗最常用哪種姿勢睡覺，不僅能推斷狗狗的性格與情緒，更重要的是還可以藉此調整飼養環境與照顧方式哦！

根據國外寵物網站DogsBestLife的報導，狗狗睡覺的姿勢主要可以分成5種：

狗狗側睡。圖片來源／pixabay

一、側睡

狗狗如果側睡，是因為牠們認為當下的環境很安全，因此能夠放心的休息。主人在旁邊時狗狗如果常以這種姿勢睡著，可以說是一種信任以及忠誠的表現哦！

狗狗縮成一團睡姿。圖片來源／pixabay

二、縮成一團

與側睡放鬆的狀態不同，蜷縮是一種防衛機制，警戒心較重的狗狗會把自己窩成一團，保護自己的四肢與腹部。流浪狗、有分離焦慮症、剛到陌生環境的狗狗通常都是用蜷縮的睡姿，另外，如果是在寒冷地區，為了維持體溫，狗狗也會用這種方式睡覺。

要注意的是這種睡覺姿勢對狗狗身體來說其實非常不放鬆，除了令肌肉僵硬外，也讓牠們難以進入REM快速動眼期的睡眠階段。

整條狗翻過來睡。圖片來源／flickr

三、整條狗翻過來睡

腹部是動物最脆弱的部位，如果看到家中狗狗呈現四腳朝天的仰躺睡姿，不用懷疑，牠真的百分之百安心地睡著了，一點都不擔心身旁環境有絲毫威脅。通常只有無憂無慮、在溫室長大的狗狗才可能用這種姿勢睡著。

狗狗超人趴睡。圖片來源／pixabay

四、超人趴睡

如果狗狗在睡覺時，將整個腹部貼在地板上，四肢前後伸展，讓自己看起來活像隻不會飛的超人，代表你的狗狗屬於愛玩、好動的個性。

因為這種睡姿可以讓牠們迅速起身，可以不錯過主人的任何呼喚，就算在睡覺，也可以隨時朝開門回家的你飛奔而去。

四肢往後伸趴睡。圖片來源／tumblr

五、四肢往後伸趴睡

與超人睡姿不同的是，這種姿勢代表狗狗其實並不是處在放鬆的狀態，肌肉跟關節會較為緊繃，雖然可能只是狗狗性格較為亢奮，但如果家中狗狗太常用這種方式趴著睡，就要注意一下牠們的身體健康囉。

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