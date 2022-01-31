好冷鴨！鴨群放風遇初雪「呆站定格」下一秒狂奔回家

位於美國東北部佛蒙特州，有一間名叫Sanctuary at SHO（SHO）的動物救援農場，農場的宗旨是：「讓鴨子盡可能自在地做鴨子」。2016年的夏天，SHO收養了116隻卡其色坎貝爾鴨，並且創造出一套鴨子與稻田共生共榮的生態系統，避免鴨子被掠食者獵食的危機，現在那裡可以說是鴨子的避難天堂。

在農場的生活中，鴨子們早上時會被放到外頭覓食、溜達，晚上則回到溫暖的穀倉裡頭休息。有趣的是，農場創辦人梅莉莎Melissa Hoffman曾在臉書上放上一則影片，拍攝當天佛蒙特州剛好迎來初雪，只見鴨群原本迫不及待衝出倉門，興高采烈地呱呱叫，但是跑沒幾步，鴨鴨們突然定格在原地，像是被冰天雪地給凍傻了。幾秒過後，牠們彷彿終於意識到「這也太冷了吧！快躲回家！」，於是集體狂奔回溫暖的穀倉，有些反應比較慢的，看到同伴紛紛回頭，也趕緊跟了上去。

呆萌逗趣的一幕，令在一旁拍攝的梅莉莎笑到不行。這部小短片讓網友看完也都忍不住留言：「每一次看都還是很好笑」、「該給鴨子們一雙鞋」、「跟我的反應好像」，看來在寒冷的冬天裡，不管是人類還是鴨鴨，除非做好保暖工作，不然還是乖乖待在室內比較好。

農舍裡的鴨子。圖片來源／sanctuaryatsho

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