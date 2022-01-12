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才不要睡奴才買的被窩！短腿貓「躺下鋪爽睡」35萬人朝聖笑炸

聯合新聞網 / 綜合報導
(圖/取自むぎきぬちゃんとアラレちゃん　ミヌエット&短足マンチカン 推特)
(圖/取自むぎきぬちゃんとアラレちゃん　ミヌエット&短足マンチカン 推特)

家裡有養貓咪的主子們雖然知道貓最喜歡的床鋪就是紙箱，但總還是會想買一張真正的寵物床鋪給牠們睡覺，希望能看到貓咪真的躺在床上睡覺的樣子，不過常常事與願違。有一位貓奴他想說要給貓咪睡寵物床，就買了一個超級好看的寵物睡床給自家愛貓，結果貓咪完全不領情，反倒是直接鑽進床底下，讓貓奴哭笑不得。

日本有一隻網紅名貓阿拉蕾(アラレ)，牠有著可愛的小短腿跟可愛的模樣，深受許多網友的歡迎。有一天阿拉蕾的飼主想說要買一張真正的寵物睡床給牠用，就精挑細選了一款非常有模有樣的寵物睡床給牠，只見木板上面真的有一組棉被跟床墊，看起來就相當溫暖，結果拿出來沒過多久，阿拉蕾只上去踩一踩床鋪、稍微躺在床上面，接著秒鑽進床框下面的縫隙，一臉享受的把自己塞進去。

(圖/取自むぎきぬちゃんとアラレちゃん　ミヌエット&短足マンチカン 推特)
(圖/取自むぎきぬちゃんとアラレちゃん　ミヌエット&短足マンチカン 推特)

飼主見狀實在太無奈，就把照片上傳到推特，還寫了一段文字「不是躺在這裡啦」。可愛的照片曝光後至今已有超過39萬人以上按讚，網友表示「貓咪就是不按牌理出牌」、「怎麼這麼可愛啦」、「躲在床底下那種狹小的地方很舒服」、「很多貓貓都不會乖乖睡在寵物床上啦」。

寵物 貓咪 貓奴

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