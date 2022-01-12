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可卡犬被偷8年後「奇蹟式返家」家人淚：本來已經放棄了

聯合新聞網 / 綜合報導
可卡犬凱西。（圖／Sussex Police）
可卡犬凱西。（圖／Sussex Police）

愛犬被偷絕對是飼主們最害怕的惡夢。英國薩賽斯克郡一隻可卡犬凱西（Cassie）於2013年在自家花園被偷抱走，自此下落不明8年多。就在去年11月，警方攻堅當地非法犬舍後發現了失蹤多年的凱西，才讓凱西與一別數年的家人們團聚。

根據《BBC》報導，凱西於2013年於自家花園被偷走，由於身上未植入晶片，即使當時動用大量人力也遍尋不著。2021年11月，當地警方聯手動物保育機構「皇家防止動物虐待協會」（ RSPCA），破獲一家非法犬舍，在裡面找到了凱西。

凱西的家人於6日發表聲明，表示當下接到警方電話時完全不敢置信，因為將近10年來凱西音訊全無，甚至已經放棄了尋回的念頭。而凱西的出現是全家「無價的聖誕節禮物」，希望這件事能帶給其他所有苦於遺失寵物的家庭、飼主們一絲希望。

聲明中也提到，凱西回到家後吃好睡好，也久違地享受了散步的樂趣。

另外，凱西被發現時身邊有3隻在養殖場內生下的小寶寶，目前也都已經其他家庭所領養；警方表示，被破獲的犬舍不但非法，還慣以偷竊品種狗的方式來繁衍、出售。

薩賽斯克地區的動物猖獗，警方提供也提供以下方式，確保飼主保護寵物安全：

1.為寵物植入晶片並及時更新資料。

2.為寵物結紮。

3.注意公寓或住家的門鎖安全。

4.切勿將寵物單獨留在停放的汽車中、或是捆綁在商店外。

5.訓練狗狗記憶回家路線。

寵物 偷竊 失蹤 可卡犬

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