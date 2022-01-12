肥虎斑11秒短片神還原經典「獅子王」 留言笑噴：手都在抖

網友發揮才能，低預算卻神還原獅子王。圖擷自 爆廢公社公開版 小時候必看的迪士尼經典動畫電影「獅子王」，如今有貓奴神還原成「萬奴之王」，數個橋段模仿的唯妙唯肖，讓7千多名網友比讚大喊「超有才」。

「看來很重，手都在抖」臉書社團爆廢公社公開版近日出現一段11秒的影片，分別是獅子王原版以及網友致敬的版本。影片開頭一隻虎斑貓看似不情願的被抱在懷裡，呼應辛巴當年被摟在懷中的樣子，隨後轉頭的細節也沒錯過。

緊接著就地取材「拔蔥」的情節也讓網友笑到併軌，而最後把辛巴高舉展示的經典畫面，到了網友手中竟變成向一堆沙發上的玩偶宣示，其他人也忍不住憋笑「主人的手在抖」「一定是阿嬤養的喵」。

眾多網友超捧場，直說「腫麼那麼可愛」「都是貓科沒毛病」「萬獸之王vs.萬奴之王」「貓咪好像比較肥欸」。也有人揣測貓咪當下的心情，「滿臉衝三小」「主人又在必小必鼻(弄東弄西)了」「歸剛欸~」