小黑貓洗澎澎高分貝狂叫 洗完「跟洗澡神器合體」厭世趴桌下萬人笑翻

幾年前網路上瘋傳如果喵星人不愛洗澡，洗衣袋就是一個超厲害的洗澡神器，可以討厭洗澡的貓乖乖洗澡，不過這樣的洗澎澎神器對於有些貓咪來說可能不太管用。最近有一個在網路上瘋傳的可愛影片，一隻原本是流浪貓的小黑貓被帶去洗澡，身上套上了乖乖洗澡神器，但牠還是不斷尖叫，非常抗拒洗澡的模樣讓不少網友笑到不行。

Youtube知名貓咪網紅頻道「にゃんたまHOUSE」之前上傳了一段影片，飼主救援了一隻流浪小黑貓娜娜(ナナちゃん)，打算給牠洗澡的時候發現牠意外的抗拒，因此先把洗澡神器「洗衣袋」先套在牠身上才進浴缸，沒想到正當媽媽把泡泡輕柔的抹到娜娜身上時，娜娜開始大叫起來，媽媽一邊安撫娜娜一邊輕柔的搓泡泡，但娜娜還是不斷哀叫。

奮力想掙脫出洗衣袋的娜娜。 (圖/取自Youtube)

好不容易進到沖水階段，娜娜則是不斷想掙脫媽媽的懷抱一邊大叫，還好媽媽很細心的一直安撫娜娜的情緒一邊趕快沖水。沖水沖到一半，娜娜一直想要逃走，媽媽就趕緊停下沖水的動作安撫牠，經過三五分鐘娜娜終於結束一邊叫一邊沖澡的經歷。結果吹完毛之後，娜娜竟然還是套著洗衣袋躲在桌子底下，媽媽只好協助牠把洗衣袋拿開，但娜娜還是選擇坐在洗衣袋上面不動。

媽媽幫娜娜吹乾身上的毛的時候，娜娜還是不想離開洗衣袋。 (圖/取自Youtube)

吹完毛之後娜娜跟洗衣袋一起躲到桌下去了。 (圖/取自Youtube)

影片貼出之後吸引了超過7萬人觀看，網友表示「洗衣袋真的是洗澡神器」、「可是洗完澡之後還跟洗衣袋黏一起就很少見了」、「娜娜也太不愛洗澡，叫得好淒厲」。