同父異母金剛猩猩兄弟 家教不同寶寶行為也大不同

台北市立動物園動物園內的金剛猩猩家族，在前年及去年間陸續出生了兩隻寶寶，動物園說，即將8個月大的金剛猩猩「Ringo」現在經常會想要自己去探險，但總是還沒離開幾步，就被媽媽「Iriki」拉著後腿抱回懷裡，相較於哥哥「Jabali」在同齡時期早就經常自己到處活動，偶爾也會被媽媽「Tayari」獨自放在樹下，顯然因為「家教」迴異，兩兄弟成長過程也呈現截然不同的行為。

動物園表示，身為家中老么的「Ringo」被媽媽「Iriki」管得很緊，只要跑離媽媽稍遠就會立馬被媽媽抱回懷中，或許因為同樣身為媽媽的「Tayari」也很愛家族老么，常常會趁機把「Ringo」抱離「Iriki」的身邊，讓「Iriki」更不敢讓「Ringo」離自己太遠，免得孩子又被阿姨抱走。

動物園表示，相較於「Ringo」所受到的嚴密保護，哥哥「Jabali」早已經開始挑戰爬樹了，出戶外活動場以後大多的時間都是自己行動，即便體型小，但是搜尋食物卻很有一套，似乎總能比其他成體先拿到更多食物。園方也觀察到，雖然「Iriki」對「Ringo」極其愛護，但倒也不致於完全阻止他跟其他個體互動，保育員常常觀察到兩兄弟玩在一起，會在草叢中打成一片，也會互相抱在一起，互動非常可愛。