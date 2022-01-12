快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

主人酒駕出車禍！機智牧羊犬逃出「找警察求救」拯救2命

聯合新聞網 / 綜合報導
機智的廷斯利拯救了主人的生命。（圖／翻攝自YouTube @ ITV News）
機智的廷斯利拯救了主人的生命。（圖／翻攝自YouTube @ ITV News）

警察先生快來救救我主人！美國新罕布夏州一隻名叫廷斯利 (Tinsley) 的德國牧羊犬日前與主人發生車禍，逃出車外的他找到警察並帶著他們來到車禍現場，成功拯救了主人的性命。

根據新罕布夏州警察發布的新聞稿，車禍發生在3日的91號州際公路和89號州際公路交界處，整輛皮卡車翻覆變形。據了解，酒駕肇事的正是廷斯利的主人卡麥隆（Cameron Laundry）。

當時廷斯利在新罕布夏州跟佛蒙特州邊界的89號州際公路的退伍軍人紀念橋上遊蕩，引起警方注意。起初警方以為廷斯利是走失的狗狗，沒想到廷斯利開始用眼神與肢體示意著警察們「快跟我來」。

警方跟著廷斯利後抵達車禍現場，在翻覆的汽車殘骸中救出兩名重傷傷患，而同車的另一隻鬥牛犬則不幸過世；警方表示，幸好機智的廷斯利懂得求救，成功救出卡麥隆以及同車乘客。

對此，卡麥隆接受媒體訪問時表示「非常感謝廷斯利拯救我的生命！我會請他吃頓大餐的。」雖然死裡逃生，卡麥隆仍須面對酒駕肇事的刑責。

廷斯利英勇的救援過程被發布到網路上，吸引上百名網友留言討論「主人應該獎勵廷斯利一塊牛排」、「這個故事再次告訴我們狗狗有多聰明」、「這簡直是奇蹟！」、「廷斯利不只是天使狗狗，更是英雄」、「幸好警方沒有忽略他！」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

車禍 狗狗 酒駕 德國牧羊犬 寵物

相關新聞

主人酒駕出車禍！機智牧羊犬逃出「找警察求救」拯救2命

警察先生快來救救我主人！美國新罕布夏州一隻名叫廷斯利 (Tinsley) 的德國牧羊犬日前與主人發生車禍，逃出車外的他找到了警察並帶著他們來到了車禍現場，成功拯救了主人的性命。

不可以色色！剛買內衣就被調皮汪咬破 女網友po圖留言歪樓

又有東西被咬破了啦！一名女網友近日在臉書社團上「大吐苦水」，剛買的內衣竟被家中的狗兒咬破，還附上證物以及犯人同框的照片，眾網友看了大笑異口同聲要狗兒「不可以色色！」

狗來富！博美叼來「1.5萬元鈔票」 網友羨慕：可跟你借狗嗎？

別人家的狗狗永遠不會讓我失望！一名飼主臉書社團「Dogspotting Society」發文表示，家中博美不知道從哪裡咬來一大疊鈔票，數一數金額居然高達美金560元（換算台幣約1萬5486元）。超狂事件引來網友羨慕回應「我想我需要跟你借一下狗。」

不只是取暖！專家曝喵星人超愛「鑽奴才被窩」4真相

最近寒流來，氣溫陡降的情況讓不少怕冷的人直呼受不了，不過家裡有養毛小孩的人就沒有這個問題，天氣冷跟毛孩一起鑽被窩可是最天然的暖爐。不少貓咪都喜歡睡覺睡一睡就鑽主人的被窩中，許多貓奴也喜歡讓貓咪上床陪自己睡覺，不過喵星人會主動想進被窩裡跟主人蹭蹭可是有原因的。

金門沙崗農地傳大量鳥類死亡 縣府緊急調查

沙崗雁鴨悲歌再起！金門上月才發生60幾隻雁鴨被毒死的事件，昨天下午又傳出沙崗地區有大量鳥類死亡，總計數量高達150隻，縣...

「最美鴨子」花蓮壽豐現蹤 吸引鳥友駐足拍攝

隨著時序入冬，陸續有候鳥南下找棲息地，近日俗稱「花鳧」的翹鼻麻鴨，在花蓮縣壽豐鄉養殖區現蹤，因為是少見的候鳥，羽毛顏色對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。