主人酒駕出車禍！機智牧羊犬逃出「找警察求救」拯救2命

警察先生快來救救我主人！美國新罕布夏州一隻名叫廷斯利 (Tinsley) 的德國牧羊犬日前與主人發生車禍，逃出車外的他找到警察並帶著他們來到車禍現場，成功拯救了主人的性命。

根據新罕布夏州警察發布的新聞稿，車禍發生在3日的91號州際公路和89號州際公路交界處，整輛皮卡車翻覆變形。據了解，酒駕肇事的正是廷斯利的主人卡麥隆（Cameron Laundry）。

當時廷斯利在新罕布夏州跟佛蒙特州邊界的89號州際公路的退伍軍人紀念橋上遊蕩，引起警方注意。起初警方以為廷斯利是走失的狗狗，沒想到廷斯利開始用眼神與肢體示意著警察們「快跟我來」。

警方跟著廷斯利後抵達車禍現場，在翻覆的汽車殘骸中救出兩名重傷傷患，而同車的另一隻鬥牛犬則不幸過世；警方表示，幸好機智的廷斯利懂得求救，成功救出卡麥隆以及同車乘客。

對此，卡麥隆接受媒體訪問時表示「非常感謝廷斯利拯救我的生命！我會請他吃頓大餐的。」雖然死裡逃生，卡麥隆仍須面對酒駕肇事的刑責。

廷斯利英勇的救援過程被發布到網路上，吸引上百名網友留言討論「主人應該獎勵廷斯利一塊牛排」、「這個故事再次告訴我們狗狗有多聰明」、「這簡直是奇蹟！」、「廷斯利不只是天使狗狗，更是英雄」、「幸好警方沒有忽略他！」

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