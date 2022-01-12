不可以色色！剛買內衣就被調皮汪咬破 女網友po圖留言歪樓

又有東西被咬破了啦！一名女網友近日在臉書社團上「大吐苦水」，剛買的內衣竟被家中的狗兒咬破，還附上證物以及犯人同框的照片，眾網友看了大笑異口同聲要狗兒「不可以色色！」

「每次都踩在我的臨界點…」臉書社團寵物世界出現一張照片，可以看到內衣兩個罩杯都出現不明破洞，不過後方的狗兒隨即讓真相大白。女網友表示「張大富」這次啃的是剛買的內衣，但只啃了裡面，「破的地方看不到還是可以穿」，苦中作樂逗笑一票網友。

大家看到圖片忍不住歪樓，「啃外面一般來說也看不到」「看到的應該也不會介意」「孔位對好保證不走山」。不少過來人分享很可能是因為被「媽媽的味道」所吸引，甚至有人已經被毀了5件以上的內衣，無奈表示「而且還是同一隻幹的」。

女網友也提到，圖片背景正在笑的狗兒就是兇手「張大富」。張大富在2013年8月被撿到，當時只有2個月大並且全身疥癬，初見面就決定把牠收編帶回家。「狗狗的一生，很短，我們就是牠的全部」，轉眼間已經8歲大，原PO早已許下心願，「陪伴在牠身旁直到牠終老」。