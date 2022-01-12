快訊

北投明德郵局非護師群聚足跡 黃珊珊爆：北投今新增1例

球王約克維奇認了！明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不可以色色！剛買內衣就被調皮汪咬破 女網友po圖留言歪樓

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友的內衣被愛狗咬破，兇手就是後方的「張大富」。圖擷自寵物世界
女網友的內衣被愛狗咬破，兇手就是後方的「張大富」。圖擷自寵物世界

又有東西被咬破了啦！一名女網友近日在臉書社團上「大吐苦水」，剛買的內衣竟被家中的狗兒咬破，還附上證物以及犯人同框的照片，眾網友看了大笑異口同聲要狗兒「不可以色色！」

「每次都踩在我的臨界點…」臉書社團寵物世界出現一張照片，可以看到內衣兩個罩杯都出現不明破洞，不過後方的狗兒隨即讓真相大白。女網友表示「張大富」這次啃的是剛買的內衣，但只啃了裡面，「破的地方看不到還是可以穿」，苦中作樂逗笑一票網友。

大家看到圖片忍不住歪樓，「啃外面一般來說也看不到」「看到的應該也不會介意」「孔位對好保證不走山」。不少過來人分享很可能是因為被「媽媽的味道」所吸引，甚至有人已經被毀了5件以上的內衣，無奈表示「而且還是同一隻幹的」。

女網友也提到，圖片背景正在笑的狗兒就是兇手「張大富」。張大富在2013年8月被撿到，當時只有2個月大並且全身疥癬，初見面就決定把牠收編帶回家。「狗狗的一生，很短，我們就是牠的全部」，轉眼間已經8歲大，原PO早已許下心願，「陪伴在牠身旁直到牠終老」。

寵物 狗狗

相關新聞

同父異母金剛猩猩兄弟 家教不同寶寶行為也大不同

台北市立動物園動物園內的金剛猩猩家族，在前年及去年間陸續出生了兩隻寶寶，動物園說，即將8個月大的金剛猩猩「Ringo」現...

主人酒駕出車禍！機智牧羊犬逃出「找警察求救」拯救2命

警察先生快來救救我主人！美國新罕布夏州一隻名叫廷斯利 (Tinsley) 的德國牧羊犬日前與主人發生車禍，逃出車外的他找到了警察並帶著他們來到了車禍現場，成功拯救了主人的性命。

不可以色色！剛買內衣就被調皮汪咬破 女網友po圖留言歪樓

又有東西被咬破了啦！一名女網友近日在臉書社團上「大吐苦水」，剛買的內衣竟被家中的狗兒咬破，還附上證物以及犯人同框的照片，眾網友看了大笑異口同聲要狗兒「不可以色色！」

狗來富！博美叼來「1.5萬元鈔票」 網友羨慕：可跟你借狗嗎？

別人家的狗狗永遠不會讓我失望！一名飼主臉書社團「Dogspotting Society」發文表示，家中博美不知道從哪裡咬來一大疊鈔票，數一數金額居然高達美金560元（換算台幣約1萬5486元）。超狂事件引來網友羨慕回應「我想我需要跟你借一下狗。」

不只是取暖！專家曝喵星人超愛「鑽奴才被窩」4真相

最近寒流來，氣溫陡降的情況讓不少怕冷的人直呼受不了，不過家裡有養毛小孩的人就沒有這個問題，天氣冷跟毛孩一起鑽被窩可是最天然的暖爐。不少貓咪都喜歡睡覺睡一睡就鑽主人的被窩中，許多貓奴也喜歡讓貓咪上床陪自己睡覺，不過喵星人會主動想進被窩裡跟主人蹭蹭可是有原因的。

金門沙崗農地傳大量鳥類死亡 縣府緊急調查

沙崗雁鴨悲歌再起！金門上月才發生60幾隻雁鴨被毒死的事件，昨天下午又傳出沙崗地區有大量鳥類死亡，總計數量高達150隻，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。