不只是取暖！專家曝喵星人超愛「鑽奴才被窩」4真相

最近寒流來，氣溫陡降的情況讓不少怕冷的人直呼受不了，不過家裡有養毛小孩的人就沒有這個問題，天氣冷跟毛孩一起鑽被窩可是最天然的暖爐。不少貓咪都喜歡睡覺睡一睡就鑽主人的被窩中，許多貓奴也喜歡讓貓咪上床陪自己睡覺，不過喵星人會主動想進被窩裡跟主人蹭蹭可是有原因的。

日本貓咪行為專欄作家そらじろう撰文指出，貓咪喜歡鑽入被窩裡不外乎有四個原因。

一、被窩裡面很溫暖

其實貓咪是屬於比較怕冷的動物，像是嚴寒天氣中常常可以見到貓咪會躲在車子底下取暖、家裡開暖爐的時候貓馬上會過去、喜歡待在暖被桌裡面就是一個原因。在天氣很冷的時候，貓咪會主動鑽進主人的被窩裡面其中一個原因就是為了取暖。

二、想感受一下當小貓的被呵護感

有些貓咪就算是已經長大了，也還是難以忘記有貓媽媽在身邊的親切感與溫暖，躲到被窩裡面去會讓牠們有種回到貓媽媽懷抱的感覺。

(圖/Ingimage)

三、寢具讓貓咪覺得很舒服

貓咪喜歡質地柔軟舒服的布料，寢具本身使用的材質就是比較好的，再加上貓咪本身對布製品有一定程度的愛好，因此貓咪會躲進被窩也是因為喜歡寢具的材質。

四、對飼主很信任

貓咪願意鑽進被窩除了取暖之外，更多的是對主人的信任。所以當飼主睡覺睡到一半發現腳邊或身邊有個溫暖的小暖爐，這就代表貓咪想要跟主人一起睡覺取暖啦。

(圖/Ingimage)

所以各位貓奴們之後遇到喵星人主動爬上床跟你一起睡覺，可要好好珍惜貓皇來當最棒暖爐的時機點喔，包你能睡一頓好覺。