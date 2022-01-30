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大陸冷氣團發威 今晨冷颼颼將冷到除夕

「倒退嚕」怕吵醒虎斑貓老大…達陣畫面曝光網笑：吉娃娃之恥

聯合新聞網 / 綜合報導
圖擷自動物梗圖星球
圖擷自動物梗圖星球

貓和狗睡在一起的畫面，往往能輕易融化不少人的心。不過一段吉娃娃試圖「倒退嚕」和虎斑貓窩在一起的影片，如履薄冰的動作讓不少人笑翻稱根本是「吉娃娃之恥」。

臉書社團動物梗圖星球近日出現一段20秒的影片寵物睡墊上起初有隻虎斑貓正在休息，此時有隻吉娃娃放慢動作從後腳開始踏進墊子，並且四處張望似乎深怕把虎斑貓吵醒。

吉娃娃一度與虎斑貓四目交接，緊張氣氛一觸即發。圖擷自動物梗圖星球
吉娃娃一度與虎斑貓四目交接，緊張氣氛一觸即發。圖擷自動物梗圖星球

不過虎斑貓其實早已全程目擊，中間還一度發出聲音彷彿要吉娃娃「不要再過來了啦！」然而吉娃娃最後仍順利達陣，勉強獲得一個舒適的小角落並坐下休息，宣告危機暫時解除。

網友看到如此畏畏縮縮的吉娃娃，紛紛留言「一看就沒少挨貓打」「小吉居然也有這一天」「吉度委屈」「應該是被扁過兇不起來了」。並且秀出哽圖感嘆根本就是「吉娃娃之恥」。

留言出現「吉娃娃之恥」哽圖。圖擷自動物梗圖星球
留言出現「吉娃娃之恥」哽圖。圖擷自動物梗圖星球

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