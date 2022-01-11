金門沙崗農地傳大量鳥類死亡 縣府緊急調查

沙崗雁鴨悲歌再起！金門上月才發生60幾隻雁鴨被毒死的事件，昨天下午又傳出沙崗地區有大量鳥類死亡，總計數量高達150隻，縣府建設處表示，目前死亡動物已打撈送至金門縣動植物防疫所進行採檢及處理，以避免被其他動物取食，後續將進行疫病及毒物之分析比對。

縣府建設處表示，昨日下午4時民眾經由金寧鄉公所通報縣府，縣府建設處接獲通報後隨即聯繫金寧鄉公所，並通知金門縣動植物防疫所、金寧分駐所、金門縣環保局、金門縣野生動物救援暨保育協會等單位共同趕赴現場處理及調查。

縣府建設處表示，此次通報發生地點位於沙崗農場周邊的安岐排水系統中，自安岐村旁之排蓄水池至出海口，其水塘、排水系統及附近農地皆散布許多鳥屍。經過現場清查，其中數量赤頸鴨84隻最多、花嘴鴨37隻及尖尾鴨7隻，另有一些屍體散佈農塘草澤或泥地中，人員難以接近處理或辨識，而農地之鳥屍多遭其他猛禽或遊蕩貓取食肢解而無法辨識，估算這次死亡鳥類計約150隻。

為減低環境衛生及防疫考量，現場死亡動物已打撈送至金門縣動植物防疫所進行採檢及處理，以避免被其他動物取食，後續將轉請行政院農委會家衛試驗所及農業藥物毒物試驗所及金門縣衛生所進行疫病及毒物之分析比對。由於此次鳥類死亡地點集中於排水系統沿線，亦請金門縣環保局進行水質檢驗。

建設處說明，近期接連二次疑似毒鳥事件，讓地區許多農友相當氣憤，認為個人行為重創金門整體之農業及保育形象。呼籲農友，近期進入小麥播種期，如有鳥類啄食，建議採驅離方式，切勿以毒殺或陷阱等違法方式，避免誤觸相關法令。

縣府表示，為釐清是否為蓄意毒鳥案件，此次已請警政單位協助辦理並加強巡查，後續除加強農作物安全用藥及履歷田區生態環境之宣導，未來並將研擬修正金門縣農作物契作實施辦法，以善盡對環境之公益責任。