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獅子王辛巴抱著貓睡覺！藝術家讓迪士尼角色亂入生活
知名藝術師 Samuel MB以迪士尼角色亂入生活照為出名，他將許多知名迪士尼角色P入自己生活照中，例如獅子巴、花木蘭、小美人魚等，惡搞又有趣的P圖彷彿可以窺探這些動畫明星不為人知的一面。
Samuel日前PO一張與辛巴和橘貓的合睡照，他還細心的為兩張照片更換不同睡姿與睡衣，而巧的是橘貓的名字也叫做「辛巴（Simba）」，讓許多人直呼，有大貓跟小貓陪伴也太幸福了吧！
Samuel MB經常在IG分享自己生活中的照片，搭配上迪士尼角色顯得生動有趣，並且還會記得每個角色的個性與特徵，有時候也會復刻動畫中經典的一幕，例如《美女與野獸》中的貝兒喜歡坐在噴水泉邊看書，《變身國王》庫斯德在細窄的崖縫中求生存等等。而一張與年幼版、成年版辛巴入睡照，照片中一人一獅一貓睡得香甜，Samuel MB發文表示：「看看他們，長的也太快了吧！」
Samuel MB在2015年養了一隻可愛的喵星人橘貓叫做「辛巴」，Samuel MB開心地po文表示他找到一隻願意看鏡頭的貓，因此在作品中常看見這隻可愛「嬌」點出現在Samuel MB作品中，增添驚喜。
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