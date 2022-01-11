摺耳喵「拒入厝」！ 主人砸錢買新貓屋 見這幕心都涼了

奴才怕毛孩冷，總會不定時更新「禦寒神器」，並默默祈禱家中貓皇能賞臉。推特上日本一名飼主分享照片，某日幫自己家的貓咪添購了一個新的保暖貓屋，不料牠還是最愛一旁的免錢紙箱。照片曝光後引發一票貓奴共鳴安慰是「常有的事」。

貓奴@hotatechan30211在推特曬出一張照片，原本滿心期待買了一組新的貓屋，準備給家中的愛貓「Hotate」過個暖冬，沒想到牠卻情願選擇隔壁看起來破破的紙箱，讓主人一秒心死。

推文底下釣出不少貓奴，紛紛表示「常有的事」「慘，笑了」「永遠無法擊敗紙箱」。雖然當下貓咪不賞臉，不過也許未來有一天Hotate就會突然待在裡面，畢竟「貓是很難懂的生物」。

Hotate是一隻三花摺耳貓妹妹，在2021年2月11日出生，至今還沒滿1歲。順帶一提三花貓由於遺傳基因的緣故，幾乎都是母貓。而摺耳貓則是在耳朵處出現基因突變，導致軟骨組織軟化出現一個摺，而使得耳朵無力直立因此有摺耳的特徵。