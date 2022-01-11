快訊

確診足跡燒到北市信義區 一蘭拉麵緊急停業清消

F-16V疑墜落現場搜尋情況曝光 民眾：常見軍機練習炸射

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摺耳喵「拒入厝」！ 主人砸錢買新貓屋 見這幕心都涼了

聯合新聞網 / 綜合報導
Hotate喜歡挖洞的紙箱，勝過主人特地買的溫暖貓屋。圖擷自@hotatechan30211
Hotate喜歡挖洞的紙箱，勝過主人特地買的溫暖貓屋。圖擷自@hotatechan30211

奴才怕毛孩冷，總會不定時更新「禦寒神器」，並默默祈禱家中貓皇能賞臉。推特上日本一名飼主分享照片，某日幫自己家的貓咪添購了一個新的保暖貓屋，不料牠還是最愛一旁的免錢紙箱。照片曝光後引發一票貓奴共鳴安慰是「常有的事」。

貓奴@hotatechan30211在推特曬出一張照片，原本滿心期待買了一組新的貓屋，準備給家中的愛貓「Hotate」過個暖冬，沒想到牠卻情願選擇隔壁看起來破破的紙箱，讓主人一秒心死。

推文底下釣出不少貓奴，紛紛表示「常有的事」「慘，笑了」「永遠無法擊敗紙箱」。雖然當下貓咪不賞臉，不過也許未來有一天Hotate就會突然待在裡面，畢竟「貓是很難懂的生物」。

Hotate是一隻三花摺耳貓妹妹，在2021年2月11日出生，至今還沒滿1歲。順帶一提三花貓由於遺傳基因的緣故，幾乎都是母貓。而摺耳貓則是在耳朵處出現基因突變，導致軟骨組織軟化出現一個摺，而使得耳朵無力直立因此有摺耳的特徵。

圖擷自@hotatechan30211
圖擷自@hotatechan30211

貓奴 貓咪 耳朵 基因

延伸閱讀

網瘋傳神準「選兔兔心理測驗」 挑這隻2022年錢包賺滿滿

不是P圖！長鼻狗突破「30公分」 將挑戰金氏世界紀錄

貓竟也懂道歉？專家揭3日常動作 可能在「裝沒事」說對不起

調皮汪拆家被逮！秒露無辜臉「開飛機耳」爸融化：捨不得罵

相關新聞

金門沙崗農地傳大量鳥類死亡 縣府緊急調查

沙崗雁鴨悲歌再起！金門上月才發生60幾隻雁鴨被毒死的事件，昨天下午又傳出沙崗地區有大量鳥類死亡，總計數量高達150隻，縣...

「最美鴨子」花蓮壽豐現蹤 吸引鳥友駐足拍攝

隨著時序入冬，陸續有候鳥南下找棲息地，近日俗稱「花鳧」的翹鼻麻鴨，在花蓮縣壽豐鄉養殖區現蹤，因為是少見的候鳥，羽毛顏色對...

寒冬裡超暖！橘貓夾在阿嬤手臂裡露「超幸福燦笑」

電影《魔法阿嬤》裡的黑貓庫羅只會把你阿嬤賣掉，而在臉書社團「喵喵駕到」裡，有一網友分享阿嬤養的貓，只見照片中橘貓開心地依偎在阿嬤懷裡，臉上露出幸福燦笑，溫暖眾網友。

摺耳喵「拒入厝」！ 主人砸錢買新貓屋 見這幕心都涼了

奴才怕毛孩冷，總會不定時更新「禦寒神器」，並默默祈禱家中貓皇能賞臉。推特上日本一名飼主分享照片，某日幫自己家的貓咪添購了一個新的保暖貓屋，不料牠還是最愛一旁的免錢紙箱。照片曝光後引發一票貓奴共鳴安慰是「常有的事」。

寵物知識+／拍頭很NG！10種輕易惹怒狗狗的行為 你中槍了嗎？

都說狗狗是人類最好的朋友，但就算是再好的友誼也需要努力維持。美國動物行為專家兼訓犬師吉博（Stephanie Gibeault）整理出10大人類飼主經常在不自覺的情況下惹怒狗狗的行為，快來看看自己有沒有時常無意中「惹怒」自己的愛犬吧！

調皮汪拆家被逮！秒露無辜臉「開飛機耳」爸融化：捨不得罵

毛小孩在生活中不免偶爾會闖禍，有些闖禍之後「知道要完蛋了」會待在原地乖乖求饒，但有些闖禍之後還是非常淡定，甚至有些會耍小聰明讓人又氣又好笑，最近有一隻可愛的狗狗不小心闖禍，被爸爸叫去準備開罵時，全程「飛機耳」大開還擺出可愛的笑容，讓人根本捨不得罵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。