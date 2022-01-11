寵物知識+／拍頭很NG！10種輕易惹怒狗狗的行為 你中槍了嗎？

狗狗是人類最好的朋友。（圖／pixabay） 都說狗狗是人類最好的朋友，但就算是再好的友誼也需要努力維持。美國動物行為專家兼訓犬師吉博（Stephanie Gibeault）整理出10大人類飼主經常在不自覺的情況下惹怒狗狗的行為，快來看看自己有沒有時常無意中「惹怒」自己的愛犬吧！

1.生活不規律

固定、規律的生活節奏能讓狗狗安心，例如主人固定的回家、散步、放飯時間等，都能減輕他們對未知的不安。若是主人沒有設計一個每天遵守的例行程序，很容易導致狗狗焦慮與問題行為的產生。

因此，可以嘗試分別在工作日與假日設計出一些狗狗能預測的情境，例如定時散步等，並隨時添加額外的獎勵當作樂趣，是一種很棒的生活方式哦！

2.讓狗狗長時間獨處

現代的都市生活忙碌，許多飼主忙於工作而常常讓狗狗獨自在家，很容易讓狗狗產生一些如分離焦慮、破壞性亂咬以及過度吠叫的情形。

由於狗狗是高度社交、不甘寂寞的動物，非常需要人類大量的陪伴，因此若是無法長時間陪伴狗狗的話，「寵物保姆」、「遛狗人員」都是滿足狗狗社交需求很好的選擇！

3.讓狗太無聊

有些犬種在早期是為了放牧、捕獵而培育出來的，因此他們天生有著奔放、好動的基因。以這些狗狗的角度來看，天天趴在冷氣房裡是一件很無聊的事，因此很容易出現為了釋放能量而胡亂破壞的情形。

因此，選購一些能夠啟發狗狗智力與本能的玩具或是工具，都能有效地提供精神刺激與體力鍛鍊，讓他們能夠回歸本能！

4.擁抱

擁抱心愛的狗狗的確是非常自然的舉動，很多狗狗也非常喜歡擁抱。但是，對於有些狗而言，擁抱是一種約束形式，因為被人類手臂困住時不能逃跑，有時會徒增狗狗的不安全感。

因此，細心觀察自己家的狗狗是否喜歡被抱是一件很重要的事，若是他們真的不喜歡，就換一個表達愛意的方式吧！

人類時常拍狗的頭頂以表達鼓勵，狗狗也會覺得煩躁！ingimage

5.拍狗的頭頂

人類時常拍狗的頭頂以表達鼓勵，但就如同有人一直拍打你的頭一樣，狗狗也會覺得煩躁！另外，拍頭時突然將手伸向狗狗有時是件很危險的事，對他們而言有時會是「壓力信號」，更合適的互動方式應該是在狗的胸部與脖子側面撫摸，才不會嚇到他們。

6.盯著你的狗

若是你家的狗狗很喜歡眼神接觸，彼此凝視眼睛時的確會釋放讓狗狗感到開心的「催產素」（hormone oxytocin），這會增加愛的感覺並增強你們的聯繫。

但對於未訓練過、或是不習慣眼神接觸的狗狗而言，眼神接觸是一種威脅。最好的解決方式就是嘗試將「眼神接觸」與美好的事物如「獎勵、零食、愛」連結起來，讓狗狗就算被你盯著也能覺得幸福。

7.對狗狗大吼大叫

人類不喜歡被吼，狗狗也是！對他們而言，大吼大叫就是人類的吠叫，狗狗會知道你很生氣，但是會因為無法理解你的意思而感到非常困惑，有時甚至還會激怒他們。

因此，大吼大叫完全無法解決當下的事情，保持音量穩定與語氣平和才能與狗狗達到「有效溝通」。

8.太依靠「對話」

狗狗的確能夠聽懂一些常用語句，但由於對語言的接收與處理方式與人類不同，因此他們理解的能力相當有限。需要適時的添加一些手勢引導才能達到有效訓練，也不致於讓狗狗對你發出的聲音感到一頭霧水。

狗狗散步示意圖。記者李政龍/攝影

9.在散步的時候催促他們

對於每一種不同個性的狗狗而言，通常都有自己獨特的「散步節奏」，對狗狗而言散步是一種「精神刺激」與絕佳的「社交機會」，他們會把握時間瘋狂嗅聞，體驗環境。

但飼主常常把散步當成是一種狗狗運動、上廁所的時間，若是時常倉促的結束狗狗的散步時光，很可能剝奪了他們探索、冒險的本能！

10.無聊的戲弄

抓著手手亂晃、逗弄尾巴、或是假裝扔球的假動作等等，狗狗上當的樣子的確非常可愛。但是長時間下來，這些動作除了會讓他們對你越來越沒耐心之外，更會削弱他們對你的信任，寵物與主人的關係會在不知不覺中被破壞。

以上十種惹怒狗狗的方式，你是否中槍了呢？幸好，狗狗是個很容易原諒主人的動物！若是及時修正，並細心觀察狗狗的情緒與脾氣，找到更適合與家裡狗狗相處的方式，狗狗對主人的愛是能戰勝一切的！