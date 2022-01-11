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調皮汪拆家被逮！秒露無辜臉「開飛機耳」爸融化：捨不得罵
毛小孩在生活中不免偶爾會闖禍，有些闖禍之後「知道要完蛋了」會待在原地乖乖求饒，但有些闖禍之後還是非常淡定，甚至有些會耍小聰明讓人又氣又好笑，最近有一隻可愛的狗狗不小心闖禍，被爸爸叫去準備開罵時，全程「飛機耳」大開還擺出可愛的笑容，讓人根本捨不得罵。
國外一名網友克恩(Mike Corn)家裡養了一隻可愛的邊境牧羊犬羅勒(Rollo)，乖巧可愛的牠先前在家闖禍被爸爸抓包，爸爸發現家裡二樓的廚餘桶被羅勒翻得亂七八糟，一堆垃圾全散落在地上，於是他非常嚴肅地喊著羅勒的名字，殊不知羅勒就已經躲在門後，耳朵變成「飛機耳」露出一臉無辜的可愛萌樣盯著爸爸看，克恩見狀實在哭笑不得，當然還是心軟原諒了搗蛋的羅勒。
@mikeandrollo Bad boy Rollo 😡😡 #bordercolliesoftiktok #rollo #dogs #dogsofttiktok ♬ original sound - Mike Corn
這段影片被上傳到Tiktok引起廣大網友迴響，至今已經累積超過4萬人次觀看，不少網友都大讚羅勒很機靈，有網友表示「我家的毛小孩也是這樣，犯錯了都會裝無辜」、「這麼可愛的樣子讓人要生氣也很難」、「遇到這種狀況真的是好氣又好笑」。
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