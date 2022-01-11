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貓竟也懂道歉？專家揭3日常動作 可能在「裝沒事」說對不起

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪理毛。圖／Ingimage
貓咪理毛。圖／Ingimage

貓咪其實會道歉？貓咪是種好奇的動物，常在探索周遭環境時打翻水杯、按下關機鍵等，可能無意間就讓飼主一個頭兩個大。日媒ねこちゃんホンポ專欄作家指出，一些有別既定印象的動作，可能都是在「表示歉意」，並舉例像是理毛、捲成一團、飛機耳都可能是在說「我很抱歉」。

1.理毛

如果貓咪在讓你感到不高興後，卻立刻自顧自的舔起毛來，很可能是在為此事件感到難過、抱歉、沮喪。對於貓咪來說，梳理毛髮不只是清潔自己身體的一種方式，有時還等同於幫不安的情緒按下「重置鍵」，有助於讓貓咪從沮喪中冷靜下來。

2.捲成一團

貓咪若捲成一團，其實也可能是在向主人說道歉。根據不同狀況，當貓咪緊張或心情不好時，很可能都會蜷縮成一小團。如果貓咪捲成一球並且靜靜的待在某處，很可能是在反省「我不該這麼做」，以表示歉意。

3.飛機耳

飛機耳在日文中被稱為烏賊耳(イカ耳)，由於有點像飛機的機翼及烏賊的「翅膀」得名。假設貓咪在激怒你後這樣做，可能是覺得氣氛尷尬，相當對不起你。

當貓咪被主人斥責後，有可能感到相當不安，而飛機耳正是緊張或警戒時會出現的反應。

上述這些動作乍看相當日常，毫無特別之處，但可能都是貓咪透過各種行動來表示歉意。當你看到這篇文章時，你的貓很可能正裝作若無其事地告訴你「生而為貓，我很抱歉」。

飛機耳也可能是貓咪「道歉」的表現。圖擷自IG bobobanban網友授權提供
飛機耳也可能是貓咪「道歉」的表現。圖擷自IG bobobanban網友授權提供

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