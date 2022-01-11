多臭？男子脫鞋換燈泡 「歐告」聞一下跳到路邊爆吐噴射水柱

到底有多臭？大陸一名男子脫下鞋子換燈泡時，飼養的法鬥可能被神秘的味道吸引，隨即靠近並把頭靠近鞋口。不料才聞了幾下牠馬上衝去路旁「抓兔子」，一陣爆吐力道之大成了柱狀，網友看了都笑翻「聞一口原地爆炸」。

根據監視器影片顯示，案發時間在1月6日，當時一名男子為了更換店面的燈泡，於是脫下鞋子並踩上椅子，讓自己的高度足以搆到燈具。就在這個時刻，一旁的黑色法國鬥牛犬也來湊熱鬧，不過牠的目標是地上的鞋子，殊不知好奇心即將害慘自己。

畫面中的法鬥逆時鐘聞了幾下，隨即加速爆衝至路邊的車旁，並張嘴噴出一道嘔吐物，隨即逃離事發現場，消失在監視器畫面中。一旁的圍觀群眾也看著狗兒的反應捧腹大笑。

即便不在現場，網友隔著螢幕也能感受到濃烈的味道。「快趕上我爸的鞋了」「生化武器」「聞一口原地爆炸」，留言不忘讚嘆狗兒相當有素質「還特地跑到路邊吐」。