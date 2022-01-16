超聰明鴨鴨擁30項技能 高難度「踢球、彈琴」樣樣精通

真的是「好聰明鴨」！來自英國的鴨鴨艾克（Echo）不僅會聽從指令轉圈、跳躍等動作，還會彈琴、踢球等多達30項的技巧，聰明又多才多藝的他正在申請金氏世界紀錄（Guinness World Records），希望能成為一隻「史上最有天賦的鴨子」。

據《每日郵報》報導，飼主納特金斯（Joe Nutkins）是一名擁有16年經驗的訓犬師，艾克是由主人在自家孵化養大的，和家裡的2隻狗狗相處融洽，每天也一起接受主人的技能訓練。納特金斯表示，在發現艾克的活潑外向個性後，馬上就萌生了訓練他的念頭。

在專業飼主的訓練下，艾克練就了一身好功夫，不但可以用鴨嘴踢足球、敲響鈴鐺、彈鋼琴，也可在納特金斯的指導下旋轉、跳躍等，擁有高達30多項才藝。

納特金斯分享，訓練鴨子跟訓練狗的流程與難度差不多，只是鴨子的排便量很巨大，因此每十分鐘就必須中斷一次訓練，讓他能夠定時「解放」。為了獎勵艾克，納特金斯也會準備牠最愛的食物—藍莓、甜玉米和豌豆。

艾克現在已是世界上第一隻獲得英國訓練機構「Tricks Dogs UK」頒發的「中級」特技鴨子，未來若學會更多更複雜的技能，有望晉級為「高級」特技鴨子。

目前納特金斯正為艾克申請金氏世界紀錄，依照規定，艾克成功在1分鐘內完成11項動作，正在等待官方審核當中。若是通過，艾克將成為第一隻被認證「史上最有天賦的鴨子」！