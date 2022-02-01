暖爐真的會長貓！一坨喵星人瘋卡位「等暖氣開工」根本邪教祭典
貓咪是怕冷的動物，只要在冬天的時候開暖爐，家裡的貓咪就會趨之若鶩的跑過去取暖，尤其是養多隻貓咪的家庭更常見到這樣的狀況。最近在社群網站上流行起「曬出家裡的暖爐貓」的貼文，只見一堆鏟屎官家裡的暖爐一開，前面都長出一堆貓了。
日前有一對日本夫婦他們共領養了四隻可愛的貓咪，經常在推特上分享家中可愛的貓咪日常，2021年時就曾經有一組貓咪們在暖爐前面群聚的照片在網路上爆紅，一隻橘貓跟一隻暹羅貓在暖爐前面取暖的相當舒服，媽媽想說把暖爐關掉試試看，結果一關掉暖爐兩隻貓咪立刻回眸怒瞪，一臉「奴才幹嘛關暖氣，朕取暖的正爽」，照片相當爆笑，至今已累積超過30萬人按讚。
ストーブに近付きすぎ— ソレイユ (@Oa1Un) December 1, 2020
↓
ママに少し後ろに離される
↓
ついつい近寄る
↓
ストーブ消される
↓
つけてくれと訴える pic.twitter.com/gsGbCg2Tdu
大事な輻射熱を全部猫に吸収されている— マズル田マズ太郎 (@mazutaro) January 20, 2022
#寒い
#大寒の日 #暖房器具占拠 #アメショー
オイルヒーターの下に手を差し入れている.... pic.twitter.com/pX9eQoXqGE
另外還有許多網友曬出自家貓咪在暖爐前面取暖的萌照，只見不管是葉片式暖爐、煤油式暖爐或是陶瓷式暖爐前面都聚集了一窩又一窩的貓咪，貓咪們不是整個睡翻、就是窩成一團球舒服的「烤貓」。網友紛紛表示「冬天的時候找不到自家貓咪沒關係，開暖爐過一下就找到了」、「我家有很多貓咪，每次開暖爐的時候總是會有邪教儀式出現」、「大掃除的時候把暖爐移走一下，我家貓咪就超落寞的」，也有網友打趣的說「有些貓咪根本就是暖爐偵測器，看到房間開暖爐怎樣都要跑進來」。
オイルヒーター前で— せら (@reprint1000000) January 20, 2022
ぎゅうぎゅう🐱🐱はみだし💕#トンキニーズ #シャムトラ #もふ曜日 #猫写真 #猫 #猫との生活 #猫好きさんと繋がりたい #猫の居る暮らし pic.twitter.com/sAYJgvKL4B
断固としてオイルヒーターの横から動かない猫です pic.twitter.com/P16ZtgpTNt— 琉歌 (@Luka_Migi) January 23, 2022
長男がなんでかオイルヒーターと窓の間に挟まってた～ 猫を覗く時、猫もまたこちらを覗いているのだ👁️👁️ pic.twitter.com/tK8l7WRdmT— アナグマ🐝 (@badger_0107) January 22, 2022
ソファに電気毛布的なやつを敷いた。猫には概ね好評だけど、オイルヒーターとどっちが経済的だと思う？ pic.twitter.com/dJAPQsEage— niva (@niva_bullblood) January 20, 2022
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言