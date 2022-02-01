暖爐真的會長貓！一坨喵星人瘋卡位「等暖氣開工」根本邪教祭典

貓咪是怕冷的動物，只要在冬天的時候開暖爐，家裡的貓咪就會趨之若鶩的跑過去取暖，尤其是養多隻貓咪的家庭更常見到這樣的狀況。最近在社群網站上流行起「曬出家裡的暖爐貓」的貼文，只見一堆鏟屎官家裡的暖爐一開，前面都長出一堆貓了。

日前有一對日本夫婦他們共領養了四隻可愛的貓咪，經常在推特上分享家中可愛的貓咪日常，2021年時就曾經有一組貓咪們在暖爐前面群聚的照片在網路上爆紅，一隻橘貓跟一隻暹羅貓在暖爐前面取暖的相當舒服，媽媽想說把暖爐關掉試試看，結果一關掉暖爐兩隻貓咪立刻回眸怒瞪，一臉「奴才幹嘛關暖氣，朕取暖的正爽」，照片相當爆笑，至今已累積超過30萬人按讚。

ストーブに近付きすぎ

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ママに少し後ろに離される

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ついつい近寄る

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ストーブ消される

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つけてくれと訴える pic.twitter.com/gsGbCg2Tdu — ソレイユ (@Oa1Un) December 1, 2020

另外還有許多網友曬出自家貓咪在暖爐前面取暖的萌照，只見不管是葉片式暖爐、煤油式暖爐或是陶瓷式暖爐前面都聚集了一窩又一窩的貓咪，貓咪們不是整個睡翻、就是窩成一團球舒服的「烤貓」。網友紛紛表示「冬天的時候找不到自家貓咪沒關係，開暖爐過一下就找到了」、「我家有很多貓咪，每次開暖爐的時候總是會有邪教儀式出現」、「大掃除的時候把暖爐移走一下，我家貓咪就超落寞的」，也有網友打趣的說「有些貓咪根本就是暖爐偵測器，看到房間開暖爐怎樣都要跑進來」。

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