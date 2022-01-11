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短腿喵「彈簧式伸縮」暖身..下秒跳高高！萬人萌翻：在做伸展操嗎
大家都知道貓咪是相當具有彈跳力的動物，家裡有養貓的人可以常常看見自家喵星人跳上跳下，尤其是喜歡跳到最高的地方享受居高臨下的感覺，但天生腿短的貓咪在這方面就優勢就比較少了。最近有一隻超可愛的影片在網路上爆紅，一隻可愛的短腿貓想要跳上家裡的高檯，伸出前腳試探了好幾次才抓到timing跳上去，萌爆的樣子被許多網友說「好像在做伸展操」。
日本網紅明星貓「ホタテ」是一隻超可愛的短腿貓，出生於2017年7月，曾經在貓咪咖啡廳上班，後來被現任主人領養，今年已經快要五歲了，是一隻活潑好動的喵星人。有著一雙可愛大眼睛的牠個性相當黏人，特別喜歡睡覺跟撒嬌，推特上常常可以看到牠翻肚肚求摸摸的可愛照片。
「うわーやっちまったー」感ある pic.twitter.com/YAxjHiGJA1— ホタテ@ソマリ (@emimail1) January 8, 2022
飼主日前在推特上上傳一段ホタテ的可愛影片，捕捉到牠試圖想跳上家中的高檯，但因為檯子實在有點高，對於短腿的ホタテ來說是一種挑戰，只見牠在高檯前面不斷踮起後腳、伸出短短的前腳試探，試圖找出最好的起跳點，模樣就像是在做伸展運動。經過半分鐘的試探後，ホタテ終於找到了最佳跳躍點，瞬間俐落地跳上了高檯。
今日はやり遂げた！！— ホタテ@ソマリ (@emimail1) December 17, 2021
飛びやすいようにマットを敷いてみたが、意味なかった。 pic.twitter.com/RzMELwVCje
可愛的影片被飼主上傳到推特後至今已經吸引超過1.8萬人觀看，網友們表示「一開始試探動作真的很像在做運動」、「這是一隻慎重的貓咪呀」、「牠看起來很有自信的蹲姿好可愛」。
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