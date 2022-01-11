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屋頂有顆狗頭！她嚇壞「眼睛鼻子超明顯還會動」真相曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
有一顆活生生的狗頭在屋頂上被拍到。 (圖/取自Youtube)
有一顆活生生的狗頭在屋頂上被拍到。 (圖/取自Youtube)

很多動物為了求自保，身上的花紋會與身邊景物融為一體，但有些動物本身沒有要偽裝，偽裝術卻是讓人嘖嘖稱奇。近日有一段影片在網路上瘋傳，一名女子目擊遠方的鐵皮屋頂上有一顆活生生的狗頭，嚇得她不知所措，以為是有人殘忍虐狗，趕緊拿起手機錄影，過沒多久狗頭竟然開始移動，這才發現原來「黑白狗頭」根本只是一隻乳牛貓。

這段有點驚悚又好笑的影片日前發生在巴西首都里約熱內盧，女子發現竟然有一顆「白臉狗頭」出現在屋頂上，嚇得她以為是有人虐待狗狗，還殘忍地把狗頭扔在屋頂，結果鏡頭一放大竟然發現是一隻乳牛貓悠閒的坐在屋頂上曬太陽。乳牛貓把身子轉過來之後，還對著鏡頭喵了一聲，這才解開一場讓人驚悚的誤會。

結果真相居然是一隻有著狗狗臉蛋花紋的乳牛貓。 (圖/取自Youtube)
結果真相居然是一隻有著狗狗臉蛋花紋的乳牛貓。 (圖/取自Youtube)

影片貼出後已吸引超過26萬人觀看，網友表示「乍看真的很像拉不拉多的頭」、「要不是貓咪有動還真以為是一隻狗」、「真不敢相信我的眼睛」、「背上擁有一隻狗臉的貓是第一次看到」、「遠看真的會誤會是狗頭」。

里約 貓咪 虐狗

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