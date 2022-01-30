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神人繪「貓咪慵懶寫實風」畫作 網看傻：這根本去背照吧

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書社團po出仿畫照，上圖為畫作、下圖為原照。圖／劉德祥授權
網友在臉書社團po出仿畫照，上圖為畫作、下圖為原照。圖／劉德祥授權

一名網友在臉書社團「iPad電繪/Procreate練功團」分享自己作畫的成果，沒想到作品實在是太像照片，讓網友不禁看傻了眼，直盯著畫作許多才發現是原PO親手一筆一筆描繪上去，栩栩如生的作品讓網友不禁讚嘆「太強悍了」。

臉書社團「iPad電繪/Procreate練功團」主要讓網友們分享畫作的相關事宜，本月3日有網友在社團中發表一篇：「大概有五年的時間沒有接繪畫訂單了…」一文，並且附上兩張貓咪躺在毯子上的圖片，一張是委託人給的照片、另一張是委託畫作，逼真的仿畫功力讓人不仔細看，還以為是貓咪去背的照片。

只見毛色與鬍鬚的漸層變換以及毯子上光影與皺褶都被逼真地畫出來，原PO表示，寫實這條路雖然過程很辛苦，但成果會很欣慰。文章一出，吸引許多畫友朝聖，網友留言大讚：「還以為是去背，太扯」、「求縮時紀錄」，也有畫友求救怎麼練習，原PO回應「黑白素描練得好，彩色就沒問題。」

寵物 貓咪 素人畫家

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