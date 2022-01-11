有門擋癖的狗狗！收「25根門擋大禮」牧羊犬嗨到耳朵飛起來

有時候狗狗真的好難懂！提到狗狗喜歡的玩具，常常讓人聯想到球球、娃娃等物。但是住在加拿大的澳洲牧羊犬法利（Farley）可是對這些一點興趣都沒有，智商超高的他有著獨特的喜好—門擋！

根據外媒報導，加拿大一名女飼主史都華（Victoria Stuart）於2020年4月將法利帶回家。當法利還是一隻小幼犬時，就開始愛上了門後面凸起的門擋，細細長長並帶有一點彈力的門擋很快就成了法利的最愛。

史都華發現，除了門擋之外的所有玩具都無法引起法利的注意，因此決定自製一個由25個門檔組合而成的「超豪華門擋玩具箱」當作法利的聖誕禮物，讓他一次玩個夠！

史都華將法利收到禮物的瞬間拍成影片完整記錄起來。影片中可以看到，一開始看到新禮物的時候法利還搞不懂那是什麼，直到主人用手彈了一下門擋，法利立刻興奮得跳來跳去，就連耳朵都隨著跳躍亂飛。

另一則影片可以看到，為了能讓法利玩得安全又盡興，還讓他戴上了護目鏡保護雙眼，無論怎麼跳都不會戳到眼睛。史都華表示，未來將繼續搜集各種材質、種類的門擋，盡可能地滿足他特別的「門擋癖」。

可愛的畫面在社群平台上引發關注，許多網友看到法利興奮的樣子都紛紛留言「他感覺興奮到快爆炸了！」、「這應該是我人生最喜歡的一支影片」、「他完全瘋掉了」、「他的小腦瓜應該幸福到爆炸了吧。」