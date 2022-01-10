髒瘦黑汪絕望眼神千人心碎！牠逃出狗肉節 變身「健美帥哥」求收編

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聯合新聞網 / 綜合報導
被動物保護組織從狗肉節拯救出來的狗狗「該隱」，經過細心照顧後已經蛻變成烏黑健壯的模樣。 (圖/取自 @notodogmeat IG)
被動物保護組織從狗肉節拯救出來的狗狗「該隱」，經過細心照顧後已經蛻變成烏黑健壯的模樣。 (圖/取自 @notodogmeat IG)

大陸廣西玉林狗肉節一直以來都是動物保育熱議的話題，狗狗一直以來都是人類最好的朋友，隨著動物權益意識逐漸抬頭，越來越多人對於吃狗肉這件事情相當不能忍受，也因此有不少動保團體致力於保護玉林狗肉節的狗狗不受殺害，畢竟狗狗是寵物、是家人，更是一條寶貴生命，每一隻狗狗都應該有生存的權利，不該為了人類的口腹之欲而犧牲。

國際動物保護組織「向狗肉說不」(NoToDogMeat Foundation)多年來致力於拯救玉林狗肉節中被抓去準備成為盤中飧的狗狗，根據他們多年的人道拯救經驗指出，玉林狗肉節中許多狗狗都是被擄來的寵物狗，並非狗肉攤販宣稱「養來作為肉狗的犬隻」，從營救照片與影片中都可以看到許多品種的狗狗都被抓進籠內準備宰殺，一看就知道不是一般作為食用犬隻的狗。

在該組織的努力之下，他們能夠透過與狗肉攤販談判，拯救出約20隻以上的狗狗，許多狗狗被拯救出來時身體狀況相當糟糕，有些滿身是傷、有些則是飽受驚嚇而做出許多精神崩潰的行為，所幸在被救出後牠們都受到妥善的照顧，現在有不少狗狗等著有好心人可以來領養牠們。

一隻叫做該隱(Cain)的狗狗就是其中一個例子，當初牠被救出時全身瘦到皮包骨，身上還有不少因為遭受狗販虐待及惡劣生活環境下的傷痕，牠的照片在IG上曝光後震撼許多人。在動保組織的細心照護下，該隱日前的近況影片曝光，可以看到牠長胖長大了，成為一隻健壯的黑毛狗狗，與同伴快樂地一起玩耍。

「向狗肉說不」組織的負責人卡德內(Julia de Cadene)表示，當初拯救該隱的時候，他們都被牠黑溜溜雙眼中透出的悲傷震懾，看的出來在組織的人員來這裡之前，牠已經受苦很長一段時間。卡德內說，其實該隱身體狀況好轉後因為各種後遺症染上疾病，差點活不過當年冬天，所幸牠意志力相當堅強，在獸醫的治療下牠撐過去了，現在正努力尋找能夠給該隱下半生幸福的家庭。

狗狗 玉林狗肉節 寵物 獸醫

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