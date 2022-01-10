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灰毛球長大變黑白郎君！緬因貓「神撞臉狐猴」10萬人朝聖：還超像山羊

聯合新聞網 / 綜合報導
緬因貓「力奇」有著相當特殊的毛色，這讓牠看起來既是貓又是猴又是羊。 (圖/取自@richie_the_mainecoon_ IG)
緬因貓「力奇」有著相當特殊的毛色，這讓牠看起來既是貓又是猴又是羊。 (圖/取自@richie_the_mainecoon_ IG)

在許多貓奴眼中，自家喵星人永遠都是最有特色、獨一無二的貓咪，不過也不乏許多天生面相清奇的喵星人，從頭到尾都是吸引眾人眼球的寵兒。近日網路上有一隻爆紅的緬因貓，牠長相與其他緬因貓相當與眾不同，因為毛色的關係讓牠有兩種不同的面貌，既是一隻貓、又像一隻猴子、有時候甚至看起來像山羊，別具特色的牠吸引了不少愛貓人士的目光。

緬因貓力奇和白頸狐猴(又稱領狐猴)長很像。圖為白頸狐猴。 （圖／Ingimage）
緬因貓力奇和白頸狐猴(又稱領狐猴)長很像。圖為白頸狐猴。 （圖／Ingimage）

這隻長得像猴又像羊的緬因貓名叫力奇(Richie)，來自法國，出生於2020年11月，是一隻剛滿一歲多的小貓，但這奇特的長相並非天生就是這樣。力奇的媽媽表示，當初剛飼養力奇的時候，牠還是一隻全身灰溜溜的小貓咪，隨著年歲漸長，耳朵附近的毛漸漸長長，身上的毛色也開始分化成白黑兩色，灰毛漸漸的變少。

也因為力奇的毛色實在是太特殊，媽媽就給他開了一個IGTiktok帳號，與所有愛貓人士分享力奇的生活。從力奇的生活照可以看出來，媽媽充滿愛心的照顧讓牠長的頭好壯壯，也常常被媽媽打扮成不同的模樣，像是披上黑色斗篷、長毛梳一梳，就成為了萬聖節最佳dress code的吸血鬼貓貓。

力奇的媽媽接受採訪時指出，其實照顧力奇相當費工，因為力奇屬於長毛貓，必須每天梳毛並注意牠的健康狀況，避免一不小心就染上皮膚病，尤其每當換毛季的時候總是得特別費心，全身上下包含眼睛、鼻子、爪子與耳朵都必須被徹底檢查過。

力奇的IG目前已有超過10萬人追蹤，牠亦貓亦猴亦羊的百變姿態吸引不少網友的喜愛，有網友看到力奇的照片表示「簡直太有特色」、「牠靈動的眼睛配上特殊的毛色真美」。

@richiethemainecoon

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貓咪 小貓 耳朵 緬因貓 猴子

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