超帥！「蓄鬍帥貓」撞臉傳奇搖滾樂團「皇后合唱團」主唱

自帶黑鬍會不會太帥！美國一隻小貓面部長有看似「濃密黑鬍」的黑色毛髮，與無辜的大眼睛形成超萌對比，在社群平台上吸引上萬粉絲追蹤。帥氣的「鬍子」也被網友笑稱是撞臉已故皇后合唱團主唱墨裘瑞（Freddie Mercury）。

根據《每日郵報》報導，一名美國女子娜塔莉（Natalie）於去年八月在母親的花園中發現了才剛出生一天的可愛小貓，全身濕透地不停喵喵叫。隨後，娜塔莉便將這隻「自帶黑鬍」的小貓帶走照顧。

娜塔莉開始細心照顧小貓並逐漸產生感情，等到小貓恢復健康之後便直接收編，取名為「通心粉」（Mostaccioli）。而隨著通心粉越長越大，臉上的鬍子也越長越濃密，被網友指稱是撞臉了以鬍子為個人招牌的皇后合唱團主唱墨裘瑞。

從社群平台上照片中可以看到，通心粉是隻超擅長擺拍的「pose貓」，無論是優雅的雙手疊放、歪頭賣萌甚至是瞇眼狠瞪都難不倒牠。飼主娜塔莉時常在社群平台分享通心粉與他的摺耳貓妹妹「伊奘冉尊」的可愛日常，讓這隻「萌貓版」墨裘瑞在社群平台上坐擁上萬粉絲追蹤。