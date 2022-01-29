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超療癒ASMR！「豪豬啃玉米」萌翻 嘴邊肉和巨大鼻好搶鏡

聯合新聞網 / 綜合報導
超萌里科啃玉米。（圖／翻攝自Tik Tok @sarahbird__）
超萌里科啃玉米。（圖／翻攝自Tik Tok @sarahbird__）

有看過這麼可愛的吃播嗎？一名來自美國的動物訓練師日前在社群平台抖音(Tik Tok)上分享一段豪豬啃玉米的超萌影片，吸引近百萬點擊數，超萌模樣讓網友搞笑發問「請問這是哪隻寶可夢？」

發文者莎拉(Sarah)是美國辛辛那提動物園的動物訓練師，時常在抖音平台分享園內可愛動物的超萌影片，包含貓頭鷹、河馬、袋鼠以及樹懶。而有著超大鼻子的小豪豬里科(Rico)則是園內的人氣王。

@sarahbird__ Why is it gross when humans chew with their mouth open, but when Rico does it it’s adorable… #cute #zoo #fyp #animals #cuteanimals #eating #asmr ♬ original sound - SarahBird__

影片畫面可以看到，里科捧著玉米就開始「阿姆阿姆」的一陣狂啃，邊咬還會邊轉動玉米繼續吃，隨著咀嚼而鼓動的嘴邊肉和超巨大的鼻子超級搶鏡。莎拉更在貼文處搞笑表示「為什麼人類的咀嚼聲很噁心，可是里科的就這麼可愛⋯⋯？」

里科是辛辛那提動物園的小小人氣王。（圖／翻攝自Tik Tok @sarahbird__
里科是辛辛那提動物園的小小人氣王。（圖／翻攝自Tik Tok @sarahbird__

里科超萌吃播吸引近百萬的點擊數以及近三十萬次的轉發，里科的超萌大鼻也吸引許多網友歪樓「我應該不是唯一一個想摸摸他鼻子的人吧？」、「人類的鼻子應該長得跟他一樣可愛」、「他有完美的大鼻子」、「我老公鼻子也長這樣耶」、「這支影片我可以看一整晚不用睡！」

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