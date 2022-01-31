「雙胞胎虎斑喵」黏TT舔臉感情好到爆 真實關係曝光7萬網友嚇歪
人類的雙胞胎有時候都難以區別誰是誰，更遑論是動物雙胞胎，但有時候被認為是雙胞胎的毛孩，真實身分曝光後反而讓人訝異。日本有兩隻網紅虎斑貓長的超級可愛，因為相當乖巧受到不少網友的喜愛，飼主日前貼出兩隻貓咪的互動影片，「雙胞胎貓咪」暖心互動還幫舔毛蹭蹭的模樣融化不少人，但實際上牠們並不是雙胞胎。
日本網紅貓咪頻道「にゃんたまHOUSE」養了兩隻可愛的虎斑貓， 一隻叫做貝兒(ベルちゃん)，另一隻叫做里恩(リンちゃん)，兩隻貓咪長得相當相似，常常會讓一開始關注的人以為牠們是雙胞胎。日前有一段貝兒與里恩互動的可愛影片，只見里恩不斷蹭蹭貝兒、還去幫對方舔毛順毛，乍看超像雙胞胎姊妹的互動，但其實牠們兩隻貓咪並非雙胞胎，而是母女關係。
貝兒是里恩的媽媽，之前生下里恩之後，母女倆的關係就一直很親密，看起來完全不像一對母女，反倒像極了雙胞胎姊妹。但里恩畢竟還是一隻幼貓，牠總是喜歡貼在媽媽貝兒身邊，不管在哪裡都跟著媽媽屁股跑，就連鑽進暖被桌取暖也要一起。
影片貼出後吸引了超過7萬人觀看，網友表示「不說是母女真的以為是雙胞胎姊妹」、「女兒好孝順，都會幫媽媽梳毛」、「貓媽媽真的是十足的美貓」、「母女倆長超像的」。
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