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你家狗狗會幾種語言？ 研究證實：狗能區分「母語與廢話」

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗能夠分辨語言。（圖／pixabay）
狗狗能夠分辨語言。（圖／pixabay）

根據外媒報導，一項匈牙利的研究顯示，來自固定語言環境的狗的確能夠分辨不同的語言，甚至能聽出語句是否有意義。此項研究讓狗狗成為除了靈長類以外，第一個被證實能夠自主分辨語言的動物。

根據《CNN》報導，此項研究由一名匈牙利的神經學家庫亞(Laura Cuaya)主導，研究團隊找來18隻狗狗做實驗，年齡都在 3 到 11 歲之間，包含5隻黃金獵犬、6隻邊境牧羊犬、2隻澳大利亞牧羊犬、1隻拉布拉多、1隻美國可卡犬和3隻米克斯，其中有16隻狗生活在匈牙利語的環境，另外2隻則是來自西班牙語環境。

此項研究讓這些狗狗待在核磁共振掃描儀內進行腦部掃描，聽著女聲先後使用西班牙語與匈牙利語朗誦著經典文學《小王子》，接著念一連串毫無意義的拼裝語句。

結果顯示，當狗狗聽到無意義的語句以及陌生語言時，「次級聽覺皮層」會有反應，代表著狗狗能夠分辨聲音是否為語言、以及辨認是否為熟悉的「母語」語言。

此外，年齡越大的狗分辨母語與外語的能力更強，可能與接觸語言的時間和頻率有關。

研究結果聲明中表示，狗狗具有察覺語言中「聽覺規律」的能力，參與研究的布達佩斯大學動物行為研究系主任安迪克斯(Attila Andics)表示，這樣的情形與未學會說話的學前嬰兒類似，他們也能夠在學會說話之前自發性的區分語言。

安迪克斯更表示，這樣的研究代表著飼主與寵物溝通時，語調與說話內容都非常重要。未來也將持續研究這樣的結果是否與數千年來人類社會對狗的馴化過程有關。

語言 狗狗 匈牙利 西班牙

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