為了心愛「寵物豬」槓政府！他損失近50萬還恐被抓去坐牢

你願意為了心愛寵物而面臨牢獄之災嗎？紐約一名54歲男子養了一隻大肚豬作為「情感支持寵物」(emotional support animal)，卻因當地法律面臨刑事審判以及高達1萬8000美元的罰鍰。然而，飼主卻堅稱自己的寵物豬比貓狗還乖，更表示這些法條僅是「一堆廢話」。

「情感支持動物」（Emotional Support Animals）指被申請註冊為安撫飼主憂鬱、焦慮等症狀的寵物，提供飼主舒適感並減輕其壓力，通常是一般常見的貓、狗，也有可能是豬、馬、昆蟲等，只要通過申請，就能成為合法的治療用寵物。

根據紐約郵報 (New York Post)報導，來自美國南卡羅萊納州的飼主弗萊特(Wyverne Flatt)長年飼養一隻名為艾莉(Ellie)的大肚豬，在這些年裡艾莉長到了100磅（約45公斤），並在這段時間陪著弗萊特走過失婚與喪母之痛。接著，弗萊特帶著艾莉遷居據紐約州卡納喬哈里鎮（Canajoharie），並將其註冊為自己的「情感支持動物」。

乖巧的大肚豬艾莉。（圖／翻攝自Facebook @ Wyverne Flatt）

但是根據當地法律，大肚豬屬於「農場動物」而非「家養動物」，不能養在一般住宅區，因此弗萊特至今接受了14次的開庭審判，每天都被收取25美元的罰金（約台幣692元），累積已達1萬8000美金（約新台幣49萬元）。

對此，弗萊特堅稱艾莉「只是一隻甜蜜的小豬」，且就像一般家養小狗一樣，艾莉懂得定點如廁且安靜不吠叫，更與家裡飼養的另外2隻狗相處融洽，痛批當地政府的行為是「獵巫」。

根據地方報《每日公報》(The Daily Gazette)報導，早在2019年弗萊特就已經被檢舉在自宅私藏農場動物，並開始與當地政府打了超過2年的官司，為的就是要爭取艾莉作為一隻情感支持動物，與自己同住的合法性。

弗萊特將於3月22日再次出庭受審，可能面臨長達6個月的監禁。儘管如此，弗萊特仍表示自己是個良好公民，有權利與自己的情感支持動物同住，就算最後真的必須坐牢，自己也很願意為艾莉犧牲。