陸街頭驚見上百隻鴕鳥「拔腿狂奔」 網笑：是自由的滋味！

廣西崇左市7日晚間出現100多隻鴕鳥在街頭「飆車狂奔」的奇景。當地一間養殖場的負責人表示，可能是欄舍的門沒關好，才導致眾多鴕鳥逃脫。畫面全被路過民眾拍攝下來並在網路上瘋傳。

由當地民眾上傳的多則影片中可以看到，體型高大的鴕鳥活動力強，絕大多數是成群結隊高速移動，也有些是獨自奔跑。目擊者表示，有好多人都差點被攻擊，許多店舖、商家也被衝撞破壞，駭人畫面嚇壞不少民眾。最誇張的是，還有流竄的落單鴕鳥跑到高速公路上，嚇壞周圍的駕駛人。

事發隔日，當地養殖場負責人鍾先生出面表示，園區內飼養了超過300隻鴕鳥，當晚疑因大門沒關好才導致上百隻鴕鳥集體逃脫。

四散的鴕鳥還出現在高速公路上，嚇壞不少駕駛人。（圖／翻攝自微博）

根據《廣西日報》報導，經過當地警方將近兩天的尋找，目前大部分鴕鳥已經找到，但還有將近20隻鴕鳥下落不明。鍾先生受訪表示，剩下的鴕鳥出現在市區的可能性不大，如果不被人為傷害，只要有綠色植物，牠們就能生存下去。

超現實的畫面在網路上流傳，許多網友看了紛紛搞笑留言「滿滿的大長腿，是自由的滋味啊！」、「點開前沒想過畫面這麼壯觀」、「有心理陰影了」、「好傢伙！都是大長腿」。