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狗狗聽懂人話 有辨識語言能力

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
研究結果發現，狗不僅能檢測語音，還能辨認語言。（Photo by Found Animals Foundation on Flickr under C.C. License）
研究結果發現，狗不僅能檢測語音，還能辨認語言。（Photo by Found Animals Foundation on Flickr under C.C. License）

瘋言瘋語或講外語，狗狗都能分辨！研究發現，狗能夠辨認，是胡言亂語、或不熟悉的語言與母語之間的差別，更能夠判斷人類詞語的斷點與音節出現的頻率。學者指出，狗在與人類相處中學到此能力，是第一次發現「能夠發展出語言辨識能力的非靈長類動物。」

狗能辨識非母語

CNN》報導，有16隻狗只聽主人說過西班牙語，而2隻僅聽過匈牙利語。實驗讓這些狗戴上耳機，聽一段西班牙語的、一段匈牙利語的《小王子》與一連串的胡言亂語。而結果顯示，與無意義的胡言亂語相比，狗狗腦部在面對母語與他國語言時，大腦聽覺皮層顯得更加活躍。

神經倫理學家庫亞表示，這代表狗的大腦能夠辨認母語、不熟悉語言與胡言亂語的差別，並說「這是第一個能夠發展出語言辨識能力的非靈長類動物」。匈牙利神經行為學研究員庫埃雅則發現，狗的大腦無需訓練就能檢測語音跟辨認語言。她驚訝表示，「狗對人類語言的了解，超乎大眾的想像」。

狗早在西元前8千年就開始與人類共同相處，人狗關係也隨時間愈加緊密。庫埃雅補充，「狗狗能持續學習人類社會的事物，有助於他們理解生存環境，實際上也提供了物種上的優勢。」

狗會預判詞句

華盛頓郵報》則指出，狗能真正理解人類語言的科學證據並不多。匈牙利研究員包洛絲指出，「狗其實不擅長理解詞義」，大多數狗都需要藉由主人的手勢與語調，才能理解主人的意圖。

雖然狗並不是真正理解人類的語言，但包洛絲的研究結果顯示，狗不僅能夠知道人類詞語的斷點，更能夠計算接下來可能會出現什麼音節，這功能就如同手機的自動選字功能一樣。這代表這些毛茸茸的寵物，可能在主人句子講到一半的時候，就已經能輕鬆預測主人接下來要說什麼。

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語言 匈牙利 狗狗

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