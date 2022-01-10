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企鵝寶寶站體重計「暴衝狂逃4次」！低頭看肚肚下秒開溜..飼育員崩潰
對於在動物園工作的人來說，最困難的事情除了餵食之外，另一項就是量體重了。動物們每過一段時間，飼育員就必須讓他們乖乖站上體重計，以記錄身體狀況以及動物小寶寶的成長，不過要讓動物們乖乖站上體重計不動並不是一件簡單的事情。日本一間動物園日前分享超可愛的企鵝寶寶量體重影片，好動的企鵝寶寶一站上體重計就想逃脫，可愛的萌樣讓不少人大喊「好可愛」。
日本動物園「アドベンチャーワールド」日前上傳一段超可愛的影片，一隻帝王企鵝寶寶從2021年10月出生後，短短幾個月就已經長成14公斤的胖寶寶，某一天飼育員照常要例行測量動物們的體重，只見企鵝寶寶站上體重計過後沒多久就馬上滑下來想要逃走，馬上被飼育員抱著放回去量，如此反覆好幾次，看的出來企鵝寶寶真的超不想量體重。
☆10/1生まれのエンペラーペンギンの赤ちゃん☆— アドベンチャーワールド 公式 (@aws_official) January 6, 2022
じっとしてほしい飼育スタッフとじっとしていられない赤ちゃんの攻防戦…！？
97日齢 14.1kg pic.twitter.com/ZoLc9cz5Gd
飼育員來回「抱緊處理」企鵝寶寶好多次，最後使出了大絕招：用食物誘惑，最後企鵝寶寶終於願意好好站在體重計上面量體重，也讓飼育員鬆了一口氣。
可愛的一分鐘影片上傳到推特上，至今已經有超過714萬人觀看，網友表示「真的很不想量體重欸」、「根本量體重攻防戰」、「腿部看起來很有力，是個健壯的孩子呢」，也有網友說其實不少動物在量體重的時候都會到處跑來跑去，這時候最好的方法就是給牠們食物獎勵，這樣就會乖乖量體重了。
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