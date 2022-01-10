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企鵝寶寶站體重計「暴衝狂逃4次」！低頭看肚肚下秒開溜..飼育員崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
企鵝寶寶量體重，短短半分鐘就想逃四次。 (圖/取自推特)
企鵝寶寶量體重，短短半分鐘就想逃四次。 (圖/取自推特)

對於在動物園工作的人來說，最困難的事情除了餵食之外，另一項就是量體重了。動物們每過一段時間，飼育員就必須讓他們乖乖站上體重計，以記錄身體狀況以及動物小寶寶的成長，不過要讓動物們乖乖站上體重計不動並不是一件簡單的事情。日本一間動物園日前分享超可愛的企鵝寶寶量體重影片，好動的企鵝寶寶一站上體重計就想逃脫，可愛的萌樣讓不少人大喊「好可愛」。

日本動物園「アドベンチャーワールド」日前上傳一段超可愛的影片，一隻帝王企鵝寶寶從2021年10月出生後，短短幾個月就已經長成14公斤的胖寶寶，某一天飼育員照常要例行測量動物們的體重，只見企鵝寶寶站上體重計過後沒多久就馬上滑下來想要逃走，馬上被飼育員抱著放回去量，如此反覆好幾次，看的出來企鵝寶寶真的超不想量體重。

飼育員來回「抱緊處理」企鵝寶寶好多次，最後使出了大絕招：用食物誘惑，最後企鵝寶寶終於願意好好站在體重計上面量體重，也讓飼育員鬆了一口氣。

企鵝寶寶量體重量到懷疑「鵝生」。 (圖/取自推特)
企鵝寶寶量體重量到懷疑「鵝生」。 (圖/取自推特)

企鵝寶寶：放開我！我不想量體重！ (圖/取自推特)
企鵝寶寶：放開我！我不想量體重！ (圖/取自推特)

企鵝寶寶一個move想暴衝下體重計，被一旁焦頭爛額的飼育員用力抱緊不讓牠逃跑。 (圖/取自推特)
企鵝寶寶一個move想暴衝下體重計，被一旁焦頭爛額的飼育員用力抱緊不讓牠逃跑。 (圖/取自推特)

可愛的一分鐘影片上傳到推特上，至今已經有超過714萬人觀看，網友表示「真的很不想量體重欸」、「根本量體重攻防戰」、「腿部看起來很有力，是個健壯的孩子呢」，也有網友說其實不少動物在量體重的時候都會到處跑來跑去，這時候最好的方法就是給牠們食物獎勵，這樣就會乖乖量體重了。

給出食物誘惑後終於乖乖站好。 (圖/取自推特)
給出食物誘惑後終於乖乖站好。 (圖/取自推特)

動物園 日本

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