苔蘚蛙有幾隻？動物園偽裝高手多 遊客嘆：找不到

台北市立動物園兩棲爬蟲館常有遊客在展示缸前抱怨，「裡面根本沒有動物」，園方表示，其實是有些物種是偽裝高手，可能就在遊客眼前，像是苔蘚蛙皮膚布滿突起物，乍看之下還以為是一顆長了青苔的石頭。

動物園表示，亞馬遜葉蛙生活在較高的樹叢，為夜行性動物，白天休息時會趴在葉面或葉背上，彷彿與葉片融為一體，就算再怎麼仔細看，也很難一眼就找到牠們的身影。此外，牠們利用綠色的背部上有斑紋、腹部為鮮豔的橘黃色、後腿邊緣有一塊向內凹的「破損」，看似有瑕疵的自身形狀，卻能恰如其分、模仿真實被蟲蛀的葉片外型。

動物園表示，巨人猴樹蛙是在夜間活動的蛙類，多出現在森林的溪流旁，移動方式與一般印象中會跳躍的青蛙不同，主要是以爬行的方式在樹幹上移動，因為爬行時的動作看起來很像猴子而得名「猴樹蛙」，牠們的偽裝方式非常特別，休憩時會絲毫不掩飾的放鬆身軀趴在樹枝上，青綠色的外表可以完美偽裝成一片葉子。

動物園表示，苔蘚蛙主要多分布在越南境內，棲息在熱帶或亞熱帶潮濕的森林、溪流或岩石區域，常有苔蘚的生成，牠們利用身上布滿青色、綠色與咖啡色的突起物，凹凸不平的皮膚就像長在石頭上的苔蘚般，會攀附在岩石、木頭上，與棲息環境融為一體。