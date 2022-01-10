浪浪媽痛失愛子「撥弄死胎」盼回生 護子畫面感動上千網友

母愛令人動容！美國南加州一隻德國牧羊犬媽媽唯一的孩子去世了，卻仍守護著孩子不肯離開，更不停「撥弄」孩子的遺體，彷彿是希望寶貝孩子能夠起死回生。感人的畫面全被救援組織記錄下來，吸引上千網友留言分享。

外媒報導，這隻德國牧羊犬長期流浪街頭，近日被當地民眾發現情緒相當不穩並充滿攻擊性。接獲通報的市政府救援組織到場後，卻無法接近兇猛的德牧媽媽，因此另請當地民間救援組織「Hope For Paw」到場支援。參與救援行動的巴德庫克(Alex Babcock)受訪時表示，抵達現場時她正待在死胎旁哭泣並來回撥弄，似乎是試圖讓死去的孩子能活過來。

巴德庫克表示，他們暫時將德牧媽媽取名為凱拉尼(Kailani)，並拿著漢堡試圖接近兇猛咆哮的她，但由於凱拉尼情緒太失控，因此團隊只好拿出抓桿試圖控制，最終成功安撫凱拉尼並將其安置在收容所中。

救援團隊表示，凱拉尼懷中的死胎臉部變形、失去一條腿，因此無法判定小狗的死因，也無法確定凱尼拉在懷孕期間經歷了什麼事。

目前凱拉尼被移轉安置在救援組織「洛杉磯動物救援」(LA Animal Rescue)並開放認養。而她護子的過程被放在網路上，吸引數千網友按讚留言，紛紛表示「影片中的哭聲令我心碎」、「這是我看過最令人心痛的救援記錄影片」、「可憐的媽媽，希望你之後能過上更幸福的人生。」