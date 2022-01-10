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狂咬咬=喵皇想鏟屎官了！專家曝貓咪好孤單「4關鍵行為」

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪也是會孤單寂寞覺得冷喔。 (圖/ingimage)
貓咪也是會孤單寂寞覺得冷喔。 (圖/ingimage)

貓咪是一種很「傲嬌」的生物，常常鏟屎官想要跟聖上親近一下，有時候恰好遇到貓咪不開心，被貓貓拳連番擊退的狀況幾乎是家常便飯，但如果主人太常不在家或是沒怎麼跟貓咪互動，也是會讓貓咪覺得被冷落而感到焦慮。日本動物專欄作家就發現貓咪4種撒嬌行為，其中在主人身邊轉圈、咬布製品等等都是貓咪覺得自己缺乏關愛的行為。

日本專欄作家そらじろう發文指出，家裡有養貓咪的人因為工作或家事忙碌，有時候可能不在家很久或是許久沒有好好跟貓咪玩耍，導致貓咪會有「求關愛」的行為出現，其中有四種行為是比較關鍵的，貓奴們如果有發現到的話，可得好好注意。

一、會跟在主人身後轉

雖然貓咪是屬於比較獨立的動物，但對於飼主依賴性比較高的貓咪也不少，如果主人太久沒有回家、或是太常沒有理會貓咪，貓咪就會一直跟在主人身後，甚至還會轉圈圈。

貓咪也是需要主人的關愛。 (圖/ingimage)
貓咪也是需要主人的關愛。 (圖/ingimage)

二、發出叫聲

貓咪發出叫聲的時候有很多種含意，其中表達孤單寂寞覺得冷也是會透過叫聲傳達，貓咪通常會表達孤單想要求關注的叫聲是比較拉長音、有點哭腔的「喵」聲。除了透過叫聲分辨，如果你家貓咪常常在半夜的時候喵喵叫，除了身體不舒服以外，還有一種可能就是牠太寂寞了。

三、啃咬布製品

有些貓咪在玩耍的時候的確會啃咬布製品或是紙製品，但如果啃咬次數過於頻繁，代表貓咪可能已經有點焦慮。因為貓咪感到焦慮或沮喪，這樣的行為可能會不斷重複，如果沒有及早發現並治療，可能會對貓咪的腸胃造成不好的影響。

如果貓咪有出現咬布製品太過頻繁的狀況，主人可要注意。 (圖/ingimage)
如果貓咪有出現咬布製品太過頻繁的狀況，主人可要注意。 (圖/ingimage)

四、過於頻繁舔毛

貓咪是很愛乾淨的動物，看到牠們三不五時在舔毛是很常見的事情，但如果貓咪本身舔毛的次數遠超過於平均值，就代表貓咪可能因為缺少關愛變得緊張，所以會頻繁舔毛來表示自身的焦慮。

貓咪愛乾淨喜歡舔毛，但是如果過度舔毛可能是焦慮的一種。 (圖/ingimage)
貓咪愛乾淨喜歡舔毛，但是如果過度舔毛可能是焦慮的一種。 (圖/ingimage)

如果發現自家貓咪有上述的行為，就代表貓咪需要鏟屎官的陪伴與關愛，如果發現自己真的很久沒有好好陪喵皇玩耍，就趕快撥個時間陪陪喵星人喔

貓咪 日本

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