快訊

【紅鏈風暴後】訂單轉走被迫成長 台廠不吃毒蘋果變更強？

只有N95能防Omicron？ 專家：3層外科手術口罩都不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑拉拉超愛吃奶嘴！媽不給「趴地賴皮淚汪汪」20萬人笑翻：根本寶寶

聯合新聞網 / 綜合報導
黑拉拉一定要吃奶嘴，不然就趴在地上不想起來了。(圖/取自Tiktok)
黑拉拉一定要吃奶嘴，不然就趴在地上不想起來了。(圖/取自Tiktok)

毛小孩小時候其實跟人類小時候一樣，都會有特別喜歡的東西。日前有一位網友分享了一段自家汪星人的可愛影片，他家的狗狗目前正在遇上換牙期，獸醫建議可以給狗狗戴上奶嘴，殊不知狗狗戴上奶嘴後愛上了奶嘴帶來的舒適感，遇到要拿下奶嘴的時候總是很孤單落寞，可愛的樣子吸引不少人喜愛。

網友托勒(Samantha Towle)日前在Tiktok上面分享了一段自家奧羅拉(Aurora)的可愛影片，奧羅拉目前正在經歷換牙期，去看過獸醫後，獸醫建議他們可以使用換牙玩具來緩解換牙期的不舒服感，因此托勒一家選擇給奧羅拉戴上奶嘴，牠也帶得相當開心，很快就適應奶嘴在口中的感覺。

@authorsamanthatowle Answer @tiktok #dogsofttiktok #dogsoftiktokviral ♬ original sound - Author Samantha Towle

結果戴久了之後，奧羅拉竟然已經很習慣奶嘴的輔助，甚至會因為沒有奶嘴可以吃，就整隻狗趴在地上一動也不動，還會用楚楚可憐的眼神看著主人，彷彿在告訴主人「沒有奶嘴我的狗生就不行了」。托勒覺得這段影片實在是很可愛又好笑，就把奧羅拉可愛的樣子拍下來上傳到網路上跟大家分享。

奧羅拉原本賴在地上都不想起來。(圖/取自Tiktok)
奧羅拉原本賴在地上都不想起來。(圖/取自Tiktok)

媽媽塞奶嘴之後拉不拉多終於比較安心。(圖/取自Tiktok)
媽媽塞奶嘴之後拉不拉多終於比較安心。(圖/取自Tiktok)

日前影片發布後至今已經吸引超過20萬人觀看，網友表示「我家狗狗以前小時候也是這樣，所以我給牠買了一堆小狗奶嘴」、「拉不拉多也太像巨型小寶寶了」，也有網友打趣的說其實小嬰兒在經歷換牙期也是這樣，拿掉奶嘴都會需要一段時間，奧羅拉可愛的樣子簡直令人太融化。

狗狗 獸醫 汪星人

相關新聞

屏東縣綠鬣蜥肆虐 去年聘達人抓捕近2萬隻

綠鬣蜥肆虐，屏東縣農業處加強移除力道，去年聘請捉綠鬣蜥達人，另增加兩家廠商協助捕捉，去年捕捉綠鬣蜥達1萬9733隻，全國...

黑拉拉超愛吃奶嘴！媽不給「趴地賴皮淚汪汪」20萬人笑翻：根本寶寶

毛小孩小時候其實跟人類小時候一樣，都會有特別喜歡的東西。日前有一位網友分享了一段自家汪星人的可愛影片，他家的狗狗目前正在遇上換牙期，獸醫建議可以給狗狗戴上奶嘴，殊不知狗狗戴上奶嘴後愛上了奶嘴帶來的舒適

貓被摸的很享受卻突翻臉反咬一口？獸醫解析「摸貓陷阱」

在貓的身上卻會有一個陷阱，那就是貓可能原本看起來明明被摸的很享受的樣子，閉著眼睛，說不定還帶有些微的呼嚕聲，卻轉頭就是一口，摸貓的人常常會覺得自己被「設局」了就是因為這樣。

日本神準「喵掌心理測驗」看人際關係 選這隻貓手代表你很孤單

每隻貓咪的毛色不同，都各有各的擁護者，像是有人最喜歡白貓配上粉紅肉球的完美搭配，也有人深受三花貓吸引，覺得三種顏色混一起再搭配上斑點貓肉球最可愛，但你知道對貓爪的喜好也能反映出你是怎樣的人嗎？最近日本

浪浪屢攻擊動物 學者：應移除或結紮

台東縣池上鄉富興社區巡守隊員直擊流浪貓犬在濕地周邊流竄，也發現疑被浪犬咬死的野生花嘴鴨幼雛屍體；台東市陳姓農民則在荖葉園...

高速公路有海獅逛大街！民眾引領離開 救援隊認出是「慣犯」

牠到底是迷路還是擁有一顆探險的心？有隻海獅日前竟闖入加州聖地牙哥的高速公路，2名熱心市民將車停下，上前「指揮交通」引領海獅離開，以免牠被車撞，愛護動物的舉動被網民大讚。目擊者形容公路離大海距離很遠，不知海獅如何能到達公路。外媒指當地海洋世界的動物救援隊隨後到場，用3個網將海獅抓住再放入鐵籠，暫時送至救援設施。救援隊人員大爆這隻海獅竟是「慣犯」，自去年11月從公路上救起牠後，之後竟接連出沒在奇奇怪怪的位置，疑是到處「觀光」，但闖進高速公路無疑是最危險的一次，他們也不清楚海獅是如何走到該處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。