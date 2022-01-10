黑拉拉超愛吃奶嘴！媽不給「趴地賴皮淚汪汪」20萬人笑翻：根本寶寶

毛小孩小時候其實跟人類小時候一樣，都會有特別喜歡的東西。日前有一位網友分享了一段自家汪星人的可愛影片，他家的狗狗目前正在遇上換牙期，獸醫建議可以給狗狗戴上奶嘴，殊不知狗狗戴上奶嘴後愛上了奶嘴帶來的舒適感，遇到要拿下奶嘴的時候總是很孤單落寞，可愛的樣子吸引不少人喜愛。

網友托勒(Samantha Towle)日前在Tiktok上面分享了一段自家奧羅拉(Aurora)的可愛影片，奧羅拉目前正在經歷換牙期，去看過獸醫後，獸醫建議他們可以使用換牙玩具來緩解換牙期的不舒服感，因此托勒一家選擇給奧羅拉戴上奶嘴，牠也帶得相當開心，很快就適應奶嘴在口中的感覺。

結果戴久了之後，奧羅拉竟然已經很習慣奶嘴的輔助，甚至會因為沒有奶嘴可以吃，就整隻狗趴在地上一動也不動，還會用楚楚可憐的眼神看著主人，彷彿在告訴主人「沒有奶嘴我的狗生就不行了」。托勒覺得這段影片實在是很可愛又好笑，就把奧羅拉可愛的樣子拍下來上傳到網路上跟大家分享。

奧羅拉原本賴在地上都不想起來。(圖/取自Tiktok)

媽媽塞奶嘴之後拉不拉多終於比較安心。(圖/取自Tiktok)

日前影片發布後至今已經吸引超過20萬人觀看，網友表示「我家狗狗以前小時候也是這樣，所以我給牠買了一堆小狗奶嘴」、「拉不拉多也太像巨型小寶寶了」，也有網友打趣的說其實小嬰兒在經歷換牙期也是這樣，拿掉奶嘴都會需要一段時間，奧羅拉可愛的樣子簡直令人太融化。